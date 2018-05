Dopo aver tirato un sospiro di sollievo grazie alla qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per pianificare le strategie del prossimo mercato. L'obiettivo di Ausilio e degli altri dirigenti nerazzurri, è anche quello di trattenere tutti quei campioni che fanno gola a molti club europei. Oltre a Mauro Icardi, tra questi c'è anche Milan Skriniar: una delle rivelazioni di quest'ultimo campionato e giocatore indispensabile per la difesa di Luciano Spalletti.

Il 23enne difensore slovacco, che piace a squadre come Manchester City e Barcellona, ha però allontanato le voci di mercato e giurato fedeltà alla maglia interista: "Non mi sono mai preoccupato di queste voci, l'obiettivo era arrivare in Champions con l'Inter – ha spiegato a margine della gara celebrativa dei 110 anni dell'Msk Zilina, formazione slovacca dove è cresciuto – Sono felice a Milano e non ho mai giocato lontano dall'Italia. L'ipotesi di un trasferimento all'estero non è stata mai presa in considerazione".

La decisione di Skriniar

Sbarcato nel capoluogo lombardo nella scorsa estate, per una cifra di oltre 20 milioni di euro più il cartellino della contropartita Caprari, Skriniar ha così confermato di voler tener fede al contratto fino al 2022 siglato con l'Inter: "Rimango a Milano, voglio fare un'ottima Champions e andare sempre più in alto in campionato".

"Il mio obiettivo è migliorare ogni anno e giocare il maggior numero possibile di partite – ha aggiunto il nazionale slovacco – Fin dall'inizio, sono riuscito a entrare nella formazione titolare dell'Inter e la cosa mi ha stupito. Ma poi, ho cercato di consolidare la mia posizione, offrendo prestazioni migliori e alzando il mio livello. Credo che la prossima stagione sarà ancora migliore".