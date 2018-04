Sono stati designati gli arbitri per la 35a giornata di Serie A, quella che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto. A dirigere la delicatissima Inter-Juventus, in programma sabato 28 aprile alle 20.45 sarà Orsato di Schio, che avrà dunque il compito di tenere tutto sotto controllo in un crocevia fondamentale per la lotta al titolo che proseguirà poi domenica 29 alle 18 con Fiorentina-Napoli che sarà diretta da Mazzoleni di Bergamo.

Chi è l'arbitro di Inter-Juventus

Il dado dunque è stato tratto. Toccherà a Daniele Orsato della sezione di Schio dirigere il caldissimo anticipo di sabato sera Inter-Juventus, con le squadre che si giocano rispettivamente una grossa fetta della qualificazione alla Champions e di scudetto. I guardalinee saranno Di Fiore e Manganelli, con gli addetti Var Valeri e Giallatini, mentre Tagliavento sarà il quarto ufficiale di gara.

L'arbitro Daniele Orsato e i precedenti con Inter e Juventus

Daniele Orsato classe 1975 della sezione di Schio dirige partite di Serie A dal 2006 e dal 2010 è un arbitro internazionale. Nella vita di tutti i giorni svolge la professione di elettricista. Si tratta di uno dei fischietti più esperti e stimati del panorama calcistico italiano e in stagione ha diretto 16 partite di Serie A, 4 di Champions e una di Europa League. Nel campionato in corso ha diretto l’Inter in 3 occasioni tutte al Meazza, ovvero contro il Crotone, il Torino e il Napoli. 3 gare tutte terminate con il segno X. Due invece i precedenti con la Juventus, nel derby sul campo del Torino e nel big match in casa del Napoli. Due precedenti che fanno sorridere la Juve che nelle due occasioni si è imposta 1-0

in foto: Le partite stagionali dirette da Orsato (foto Transfertmarkt)

Mazzoleni arbitrerà Fiorentina-Napoli, i precedenti

Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 18 al Franchi, è stata assegnata a Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Con guardalinee Vuoto e Preti e addetti al Var Massa e Meli, con 4° uomo Doveri. Altra scelta d'esperienza con il direttore di gara classe 1974 (in Serie A dal 2004 e internazionale dal 2011), che in questo campionato ha diretto gli azzurri in 3 occasioni contro Bologna, Torino e Genoa conclusesi tutte con successi della squadra di Sarri. Nessun precedente invece in stagione con la Fiorentina

Le designazioni arbitrali della 35a giornata di Serie A

Roma – Chievo (28/4, ore 18) arbitro: Calvarese di Teramo (Fiorito-Zappatore)

Inter – Juventus (28/4, ore 20.45) arbitro: Orsato di Schio (Di Fiore-Manganelli)

Crotone – Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Damato di Barletta (Dobosz-Posado)

Atalanta – Genoa arbitro: Fabbri di Ravenna (Bindoni-Mastrodonato)

Benevento – Udinese arbitro: Maresca di Napoli (Tegoni-Peretti)

Bologna – Milan arbitro: Giacomelli di Trieste (Tasso-Tolfo)

Sampdoria – Cagliari arbitro: Abisso di Palermo (Del Giovane-Santoro)

Verona – Spal arbitro: Banti di Livorno (Valeriani-Longo)

Fiorentina – Napoli (ore 18) arbitro: Mazzoleni di Bergamo (Vuoto-Preti)

Torino – Lazio (ore 20.45) arbitro: Irrati di Pistoia (Carbone-Ranghetti)