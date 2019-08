Mauro Icardi continua a non rientrare nei piani dell'Inter. Il fatto che i nerazzurri abbiano aperto al ritorno in gruppo del centravanti, che ieri si ha svolto una parte degli allenamenti con la squadra, non cambia i programmi di Antonio Conte che non vuole puntare su Maurito nella prossima stagione. La telenovela di mercato Icardi dunque prosegue, anche perché il centravanti, secondo le ultime notizie avrebbe rifiutato a priori sia il Napoli che la Roma. L'ex capitano dell'Inter gradirebbe solo l'approdo alla Juventus, che però al momento è concentrata sull'affondo per Lukaku. Cosa farà dunque Icardi? Se non sarà Juve, il bomber sarebbe pronto anche a restare in nerazzurro.

Mauro Icardi torna ad allenarsi con l'Inter ma non rientra nei piani di Conte

Nella giornata del 50° compleanno di Antonio Conte, Mauro Icardi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 9 ha svolto una parte della seduta con la squadra, saltando come da accordi quella riservata alla tattica. L'Inter e in particolare l'allenatore salentino non hanno cambiato idea sul suo conto: Maurito non rientra nei piani per la prossima stagione e dovrà essere ceduto. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo la volontà del giocatore che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, continua a ribadire la sua posizione.

Mauro Icardi, le ultime notizie di mercato: senza la Juventus è pronto a restare all'Inter

Mauro Icardi in caso di addio all'Inter gradirebbe solo ed esclusivamente il trasferimento alla Juventus. La volontà dei bianconeri di tentare l'affondo per Lukaku, rappresenta un brutto colpo per le speranze di Maurito di accasarsi a Torino. Una situazione però che non cambia i programmi del giocatore: quest'ultimo non è intenzionato ad accettare il corteggiamento di Napoli o Roma, molto interessate alle sue prestazioni, e in caso di mancato affondo della Juventus, sarebbe pronto anche a restare in nerazzurro rispettando il contratto. Una situazione che di fatto blocca il mercato dell'Inter.

Quale futuro all'Inter per Mauro Icardi, le ultime notizie

Senza Juventus dunque Mauro Icardi resterebbe all'Inter. Ma cosa succederebbe a quel punto in nerazzurro? Quale sarebbe il suo futuro alla corte di Conte? Il calciatore vorrebbe provare a far cambiare idea al mister salentino che al momento però resta irremovibile dalla sua posizione. Se si dovesse andare incontro ad un vero muro contro muro, non è da escludere anche un'esperienza da "separato in casa" per Icardi che continuerebbe ad incassare l'ingaggio senza giocare. Una situazione che non gioverebbe a nessuno, soprattutto all'Inter che spera invece di cedere il giocatore e monetizzare nonostante la svalutazione degli ultimi mesi