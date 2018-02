Niente match contro il Bologna per Mauro Icardi. Le impressioni e le perplessità di questi giorni sulle condizioni dell'attaccante argentino hanno trovato conferma quando l'Inter ha diffuso la lista dei convocati. Il nome dell'argentino non figura nel gruppo di calciatori che domani pomeriggio proveranno a spezzare la crisi di risultati contro la squadra di Donadoni. Come sta davvero il capitano? La situazione non è grave ma quell'infortunio muscolare alla coscia che risale allo scorso 31 gennaio non gli ha concesso tregua obbligandolo prima a dare forfait contro il Crotone e adesso ad alzare bandiera bianca anche in occasione della gara coi felsinei. Al suo posto Spalletti schiererà ancora una volta Eder in attacco, come già accaduto nell'ultimo turno di campionato.

Purtroppo Mauro Icardi non può essere della partita – ha ammesso Spalletti in conferenza -, ha provato a stare con il gruppo ma nei movimenti con la palla sente un po' di dolore. Le prove fatte con i medici portano alla conclusione che è meglio aspettare.

Questo l'elenco completo dei convocati. Portieri Handanovic, Padelli, Berni; difensori: Lisandro Lopez, Joao Cancelo, Ranocchia, Santon, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar. Centrocampisti Gagliardini, Rafinha, Vecino, Borja Valero, Brozovic. Attaccanti Karamoh, Eder, Perisic, Candreva, Pinamonti.

Veniamo da due sconfitte e vogliamo rifarci. Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato – così Donadoni ha caricato il Bologna alla vigilia del match -. Ci vuole una partita di spessore. Se l’Inter ha qualche difficoltà noi dobbiamo approfittarne. In campo andrà chi ha voglia e determinazione di mostrare ciò che sa fare. Chi mi dà queste risposte è privilegiato rispetto agli altri.

Le scelte degli allenatori. Quanto alle probabili formazioni, le scelte ormai sono tracciate. Detto di Eder che prenderà il posto di Icardi in attacco, c'è da registrare l'esclusione di Destro tra i felsinei. Al suo posto Donadoni ha preferito Orsolini.