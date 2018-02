Cosa accade a Icardi? Come sta Maurito? Ce la farà a essere in campo contro il Bologna dopo aver saltato la sfida col Crotone? All'ottimismo della giornata di ieri ha fatto seguito l'estrema cautela sulle condizioni dell'attaccante costretto a fermarsi per un problema muscolare. Giovedì aveva svolto una parte dell'allenamento assieme al resto della squadra, situazione che aveva concesso uno spiraglio rispetto alla possibilità di vederlo in campo domenica pomeriggio, ma oggi le cose sono cambiate e il capitano resta in dubbio per la sfida con gli emiliani. Il motivo? Il lavoro differenziato che lo ha sottratto di nuovo al gruppo e la volontà di correre ulteriori rischi, dosando il reinserimento del calciatore: dovesse farcela, non sarebbe comunque al top della forma a causa dello stop forzato e dei ritmi condizionati dall'elongazione del muscolo adduttore.

A questo punto decisiva la rifinitura di domani. Solo allora Spalletti deciderà se confermare la presenza dell'argentino al centro dell'attacco, lasciarlo in panchina (pensando a un suo impiego a gara in corso) oppure tenerlo ancora fuori dalla rosa dei convocati come accaduto anche la settimana scorsa, quando il giocatore venne avvistato in tribuna a San Siro assieme a sua moglie Wanda.

Chi prenderà il suo posto? Il candidato numero uno è Eder, in gol contro il Crotone domenica scorsa. Per il resto, nel reparto difensivo può trovare spazio Cancelo dall'inizio. Non è detto che Rafinha possa essere nella formazione titolare e potrebbe quindi subentrare a Brozovic. Candreva e Perisic, nell'occhio del ciclone per il rendimento delle ultime settimane, sono intoccabili. Quanto al Bologna, Donadoni appare orientato a schierare il 4-3-3: Orsolini con Destro e Palacio nel tridente. Dzemaili colonna del centrocampo. In difesa, ballottaggio tra Gonzalez ed Helander.