A gennaio approderanno entrambi a Milano, con due destini però diversi. Stiamo parlando di Lucas Paquetà, neoacquisto del Milan, e del connazionale Gabigol pronto a rientrare momentaneamente alla base dopo il prestito al Santos. Nel frattempo i due calciatori brasiliani possono essere molto soddisfatti del loro rendimento, impreziosito da un riconoscimento ottenuto in patria: entrambi sono stati inseriti nella top 11 del Brasilerao.

in foto: https://twitter.com/globoesportecom/status/1069758474559651840

Paquetà e Gabigol nella top 11 del campionato brasiliano

La vittoria del titolo da parte del Palmeiras ha consegnato agli archivi il massimo torneo calcistico brasiliano. Tempo di verdetti dunque per il Brasilerao, con il classico appuntamento con i premi riservati ai migliori calciatori stagionali. Nella top 11 del campionato, sono stati inseriti anche il futuro calciatore del Milan, Lucas Paquetà e il bomber di proprietà dell'Inter, rinato con la maglia del Santos Gabigol. Questo la squadra virtuale, in cui a a fare la voce grossa è il Palmeiras con 3 giocatori e il premio del miglior tecnico conquistato da Scolari: "Marcelo Lomba; Mayke, Pedro Geromel, Voctor Cuesta, Renê; Rodrigo Dourado, Bruno Henrique, Paquetá, De Arrascaeta; Dudu, Gabigol".

Lucas Paquetà si trasferirà al Milan nel mercato invernale

Lucas Paquetà dunque si congeda dal Brasile con un riconoscimento importante. Il calciatore tra dicembre e gennaio lascerà la sua terra per approdare al Milan, il club che lo ha acquistato versando nelle casse del Flamengo circa 35 milioni di euro. Per il duttile centrocampista offensivo che potrebbe fare molto comodo a Gennaro Gattuso è già pronta la maglia numero 39, con la speranza per i tifosi rossoneri, di trovare il nuovo Kakà.

Quale futuro per Gabigol, ritorno momentaneo all'Inter

Diversa e più complicata invece la situazione di Gabigol. Quest'ultimo in patria ha ritrovato lo smalto perduto in nerazzurro e nel prestito al Benfica, segnando 18 gol. Ora per lui si riapriranno le porte dell'Inter, ma solo per poche settimane. La società del capoluogo lombardo infatti sembra intenzionata a lasciarlo partire nuovamente, con la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Le pretendenti non mancano soprattutto in Premier League.