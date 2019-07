Ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla partita di Singapore, sotto tanti punti di vista.

In questo modo il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha commentato la sconfitta ai rigori contro la Juventus nella sfida valida per l'International Champions Cup 2019. Nel primo tempo si è vista una buona Inter ma nella ripresa la squadra è stata un po' meno brillante per via del caldo e dei carichi di lavoro. Il mister nerazzurro ai microfoni di Inter Tv ha parlato del percorso che sta facendo la squadra e della reazione che devono avere i suoi ragazzi ad un risultato negativo:

Siamo migliorati, l'importante è che l'intensità entri nella testa dei calciatori: pressare alto e, una volta conquistata la palla, saperla gestire. Ho un gruppo di calciatori che mi sta dando la massima disponibilità e di questo sono molto contento.

Conte: Perdere ci deve far rosicare

Per quanto riguarda il risultato l'ex commissario tecnico della Nazionale ha parlato

Perdere ci deve portare sempre a rosicare, anche se ai rigori in amichevole. Se abbiamo questo sentimento, sia i calciatori che lo staff tecnico e tutti i dirigenti, significa che stiamo costruendo qualcosa di importante. Inizia a intravedersi un'identità, un modo di stare in campo che vogliamo portare. Come dico sempre: testa bassa e pedalare, sapendo che c'é tanto lavoro da fare.

Il tecnico nerazzurro fa un plauso ai tifosi cinesi: "Sono speciali, sono rimasto sorpreso dal grande affetto: abbiamo onorato questa partita a Nanchino, sono felice per l'atmosfera e ringrazio i fan per l'accoglienza avuta".

Conte: Perisic in questo sistema può fare la punta

Nella conferenza stampa post-partita il mister ha fatto anche il punto sui singoli calciatori e ha parlato anche dell'impiego di Ivan Perisic come seconda punta:

Dalbert sta giocando e migliorando, come tutta la squadra: sta dando il suo contributo, deve lavorare bene per entrare nell'idea di calcio che ho in testa. Perisic in questo sistema può fare la punta.

Per quanto riguarda il sistema difensivo della squadra nerazzurra Conte ha dichiarato: