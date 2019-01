Il 2019 dell’Inter inizierà contro il Benevento, avversario negli ottavi di finale di Coppa Italia, una manifestazione che i nerazzurri vogliono provare a conquistare dopo otto stagioni. Spalletti ci tiene alla coppa, che ha già vinto due volte (nel 2007 e nel 2008), ma farà rifiatare più di un titolare, la panchina lunga lo aiuta. Perché l’undici sarà di tutto rispetto, Lautaro Martinez titolare.

Quando e a che ora si giocherà Inter-Benevento

Cronologicamente questo sarà il quinto ottavo di finale della Coppa Italia 2018-2019. La partita si giocherà domenica 13 gennaio, il calcio d’inizio è previsto alle ore 18. Il campo sarà quello di San Siro, dove i giallorossi campani scesero in campo per la prima volta lo scorso febbraio, l’Inter si impose 2-0.

Dove verrà trasmessa la partita di Tim Cup tra Inter e Benevento

I diritti televisivi della Coppa Italia sono stati acquistati dalla Rai, che manderà l’incontro tra Inter e Benevento in diretta su Rai 2. La partita inizierà alle 18, il collegamento pre-partita ci sarà già dalle 17.30. L’incontro sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile anche con l’App.

in foto: Lautaro Martinez titolare contro il Benevento.

Le probabili formazioni di Inter-Benevento

Spalletti farà rifiatare Handanovic, Skriniar, de Vrij, i croati Perisic e Brozovic e capitan Icardi. Tornerà a giocare dall’inizio Nainggolan, che cercherà di spazzare via tutte le polemiche. In porta tocca a Padelli, mentre il centravanti sarà Lautaro Martinez. Bucchi invece se la gioca con i migliori, nel 3-5-2 le punte saranno Insigne e Coda.

Inter (4-2-3-1): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Miranda; Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Nainggolan, Keita; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Benevento (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Di Chiara; Letizia, Del Pinto, Bandinelli, Tello, Improta; Insigne, Coda.

Le quote di Inter-Benevento

Secondo i bookie non ci sarà storia. L’Inter è largamente favorita, bassissima la quota dell’1. Il pari è dato a 7, la vittoria del Benevento a 11. Il risultato esatto più probabile è il 3-0 Inter, quotato 7,50. L’1-0 dei campani è dato a 34. Molto basse le quote per le scommesse sul primo marcatore, con quella di Lautaro destinata a diminuire.

Il tabellone della Coppa Italia

Chi passerà il turno tra Inter e Benevento se la vedrà con la Lazio, una squadra che nell’epoca recente è sempre una di quelle da battere in Coppa Italia, che ha piegato agevolmente il Novara, una delle due squadre di Serie C agli ottavi. La Lazio si è imposta per 4-1.