Fedele alla sua tradizione, l'Inter ha allungato la lista di giocatori argentini grazie all'arrivo di Lautaro Martinez. L'ex attaccante del Racing Club, cresciuto sotto l'ala protettrice di Diego Milito, è una scommessa sulla quale Ausilio e la dirigenza nerazzurra hanno sin da subito puntato forte. Il ventenne di Bahía Blanca, soprannominato "El Toro", nelle ultime ore ha trovati anche un altro sponsor d'eccezione: Carlitos Tevez.

L'ex attaccante della Juventus, in un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera", ha infatti elogiato il colpo di mercato nerazzurro: "Martinez è un giocatore impressionante – ha esordito l'Apache del Boca Juniors – Ha fame, cattiveria e tecnica: ricorda me qualche anno fa. Il migliore tra i giovani argentini, può anche migliorare: l'Inter ha fatto un affare, vi farà impazzire".

La Juve, Buffon e Icardi

Nella lunga intervista al quotidiano milanese, Tevez ha ovviamente parlato anche di Juventus e della nazionale argentina: "Non ho mai creduto molto allo scudetto del Napoli – ha aggiunto – I bianconeri hanno una mentalità vincente, unica. Sono sempre anni luce davanti a tutti. Buffon al Boca Juniors? Non era una mia idea. Capisco Gigi, smettere non è facile: anche io sento che sto finendo la benzina, faccio un altro anno e poi smetto prima di finire in riserva se no si fanno brutte figure. Ma prima devo vincere la Libertadores con il Boca".

"Ho sperato nella convocazione per il Mondiale ed ero tornato al Boca dalla Cina per quello, poi però ho avuto una lesione muscolare e ho capito che non ce l’avrei fatta – ha concluso Tevez – Sento l’età che passa e recuperare diventa sempre più difficile. E poi mica possiamo andarci tutti. Guardate Icardi: Mauro è forte ma la concorrenza è enorme. Dybala e Higuain non potevano mancare. Da loro mi aspetto un grande Mondiale".