Nell'Inter che si apresta ad incontrare la Juventus e ad "arbitrare" il campionato in corso, che sta vivendo sulle emozioni della corsa scudetto tra bianconeri e partenopei, c'è un giocatore che vuole ritagliarsi uno spazio importante anche nella squadra interista del prossimo futuro: formazione che probabilmente avrà a disposizione anche Stefan de Vrij. Intervistato da Inter Tv, Joao Miranda ha parlato della sua stagione e del rapporto con Luciano Spalletti.

"Sono sincero: per l'esperienza e tutto il resto, mi ritengo il miglior difensore della Serie A – ha dichiarato senza falsa modestia il brasiliano – Mi ritengo un calciatore completo, tecnico e rapido. Il rapporto con Spalletti? Parlo spesso con lui durante i video tattici e anche durante gli allenamenti. E' un ottimo tecnico e mi piace il fatto che voglia sempre vincere: anche a me piace vincere sempre".

L'Inter al lavoro per il rinnovo

In scadenza di contratto nel 2019, l'ex difensore dell'Atletico Madrid, è anche atteso da un appuntamento importante: la Coppa del Mondo in Russia. Per tutti i calciatori della Selecao, rimane ovviamente un evento imperdibile: "Penso sarà il mio ultimo Mondiale e per noi del Brasile conta solo vincere, è quello l'unico obiettivo – ha spiegato Miranda – Abbiamo forza e qualità per trionfare".

Nonostante il probabile arrivo di Stefan de Vrij e la presenza di Milan Skriniar in rosa, il club nerazzurro vorrebbe comunque blindare il 33enne cresciuto nelle giovanili del Coritiba. Secondo "Tuttosport", la dirigenza milanese sarebbe dunque al lavoro per proporre al giocatore un prolungamento di contratto fino al 2020. Dopo il Mondiale, Miranda dovrebbe infatti dire addio alla Seleçao e concentrarsi solo sugli obiettivi del club nerazzurro: tra questi, ammesso che Icardi e compagni riescano a centrarlo, la prossima edizione della Champions League.