Sabato sera a San Siro si gioca Inter-Juventus, una partita che tradizionalmente non ha bisogno di essere caricata in modo particolare. La rivalità è storica, è il derby d’Italia e nessuno vuole perdere, mai. Quest’anno in palio c’è di tutto. La Juve, dopo aver perso con il Napoli, non può permettersi un passo falso e deve vincere. L’Inter vive una situazione pressoché identica, ma l’obiettivo dei nerazzurri è il quarto posto. E anche un pareggio per Spalletti non sarebbe un buon risultato. E a gettare altra benzina sul fuoco va messo il ventennale del famoso fallo di Iuliano su Ronaldo, non fischiato dall’arbitro Ceccarini. Il carico da undici sulle spalle ce lo hanno tutti, Spalletti un po’ di più. Perché contro la Juve ha perso diciassette dei ventidue confronti diretti.

Il bilancio horror di Spalletti contro la Juventus

L’Inter deve vincere per non perdere il treno Champions, Roma e Lazio hanno un punto in più e l’Inter all’ultima giornata dovrà giocare pure all’Olimpico contro la Lazio. Non sarà facile conquistare i tre punti, perché la Juve è campione d’Italia, prima in classifica ed è anche la bestia nera di Spalletti che ha un bilancio fortemente deficitario contro i bianconeri: 1 vittoria, 4 pareggi e 17 sconfitte.

Spalletti ha vinto con la Juve solo una volta

Chiaramente nella media ci sono anche tante sfide d’inizio carriera di Spalletti, che in Serie A ha guidato anche Empoli, Sampdoria e Udinese, con cui difficilmente poteva giocarsela alla pari, prima di arrivare sulla panchina di due delle più grandi squadre italiane: la Roma e l’Inter. L’unica vittoria Spalletti l’ha conquistata lo scorso maggio, quando all’Olimpico la Roma batté 3-1 la Juventus. Una sconfitta indolore per i bianconeri che sette giorni dopo conquistarono il sesto scudetto consecutivo. Mentre l’ultimo confronto tra la Juve e Spalletti è terminato 0-0, in una gara d’andata bruttina che regalò pochissime emozioni e un illusorio primato all’Inter. Complessivamente Spalletti contro la Juve ha conquistato 7 punti su 66.