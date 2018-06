Massimiliano Allegri versione mondiale. Il tecnico della Juventus parlerà della kermesse iridata in Russia malgrado sia orfana della nazionale italiana. Sarà il primo prestigioso ospite della trasmissione sportiva in seconda serata di Italia 1, "Tiki Taka" che vestirà i panni mondiali per un mese, raccontandoci tutto ciò che accadrà in terra di Russia.

L'appuntamento è previsto per questa sera con una ghiotta anteprima di ciò che accadrà da domani alle 14, quando inizierà la cerimonia ufficiale che aprirà i battenti iridati. Tre ore di presentazione, fino alle 17 quando sarà di scena la nazionale ospitante, la Russia appunto che giocherà la gara d'esordio e di apertura del Mondiale.

Tiki taka mondiale. In attesa del fischio d’inizio dei Mondiali di Russia 2018, che verrà trasmesso in esclusiva assoluta Mediaset, lo speciale anticiperà i principali temi legati alla competizione calcistica da sempre più attesa e seguita. Non mancheranno i collegamenti live da Mosca e dai ritiri delle nazionali più importanti, le interviste esclusive, le notizie e i reportage sulla cerimonia inaugurale e sulle misure di sicurezza.

Allegri sotto il tiro incrociato del mercato. Allegri, dunque avrà l'occasione per parlare di Mondiale e di dare indicazioni su chi secondo lui potrà essere la favorita per la vittoria finale. Ma non mancheranno le indicazioni di mercato, altro tema scottante in vista dell'estate che metterà sotto torchio il tecnico dei campioni d'Italia.

Il programma mondiale. Il fischio di inizio del Mondiale russo è previsto per le 17 ore italiana con la sfida tra la nazionale ospitante e l'Arabia Saudita, già incontrata recentemente dalla nostra nazionale in amichevole. Poi tre gare in programma venerdì e un ricchissimo menù nel primo fine settimana iridato, con quattro gare sabato e tre gare domenica. Senza più pause fino alla fine della prima fase a gironi.