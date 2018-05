Lionel Messi e Andrés Iniesta hanno vinto praticamente tutto insieme: dal quando hanno iniziato a giocare insieme nel 2004 non c'è stato un anno in cui il Barcellona non ha portato a casa un trofeo e che questi due non abbiano incantato il palcoscenico calcistico europeo e mondiale. Questo connubio finirà domenica sera, quando Don Andres giocherà la sua ultima gara con il Barça e, per questo motivo, il centrocampista spagnolo ha voluto regalare al suo compagno la maglia che indossava nella finale della Copa del Rey contro il Siviglia.

A rivelarlo è stato lo stesso numero 10 culé durante un'intervista al canale argentino TyC Sports in cui ga mostrato il suo personale museo e tra le tante maglie presenti c'era anche quella che il suo compagno di squadra gli aveva dato dopo aver giocato la sua ultima finale della Copa. Sul numero 8 colorato di giallo c'è la dedica che Iniesta ha riservato al suo amico e compagno di mille partite: "È stato un piacere e un orgoglio giocare al tuo fianco e condividere tanti momenti insieme, non c'è nessuno come te: sei il numero uno, grazie per tutto".

Inoltre Messi ha affermato che "è stato spettacolare vivere con lui tutto questo tempo", riferendosi a tutti i momenti trascorsi insieme con il Barcellona e ha ricordato come Iniesta si è sempre distinto tra i suoi compagni di squadra insieme a Luis Suarez, da cui non si separa mai, ed è convinto che convinto che il suo partner farà bene ovunque andrà: "È stato uno dei miei migliori partner, grazie a Dio abbiamo vissuto cose molto buone, abbiamo praticamente passato tutta la carriera insieme, è stato spettacolare vivere con lui".

Il saluto del Nou Camp a Iniesta

Il club catalano sta organizzando una grandissima e bellissima coreografia per quella che sarà l’ultima partita di Andrés Iniesta come giocatore del Barcellona. In tribuna comparirà la scritta “Infinit Iniesta” su uno sfondo blaugrana mentre sulle curve ci saranno due numeri 8, il dorsale del centrocampista, che verranno posizionati in orizzontale dando origine al simbolo di "infinito".