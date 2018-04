Si avvicina il "double"anche quest'anno per il Barcellona: la squadra di Ernesto Valverde, dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, ha vinto la Copa del Rey battendo il Siviglia per 5 a 0 grazie alla doppietta di Luis Suarez e alle reti di Lionel Messi, Andres Iniesta e Phlippe Coutinho. Al Wanda Metropolitano di Madrid, nuova casa dell'Atletico, il club catalano a dato vita ad un vero e proprio show fin dai primi minuti che si è concluso con il saluto a Iniesta, visto che quella di stasera potrebbe essere la sua ultima finale con la maglia culé. Mai in partita la squadra di Vincenzo Montella.

Si tratta della vittoria numero 30 in questo torneo per il Barça, la quarta consecutiva come quelli del Real Madrid (tra 1905 e 1908) e l'Athletic Club (tra 1930 e 1933). Erano 103 anni che una finale di Copa del Rey non si chiudeva sul 5-0: l'ultima volta risale al 2 maggio del 1905 quando l'Athletic ha battuto l'Espanyol mentre con una differenza di 5 reti basta tornare al 1980, quando si incontrarono in finale Real Madrid e la filiale Castilla. La partita finì 5-1.

Suarez non perdona: Messi e Iniesta show

Pronti via e il Barcellona ha messo subito nella sua metà campo il siviglia che è parso molto spaventato dall'atteggiamento della squadra di Valverde: il goal è nell'aria, con Messi e Umtiti che ci vanno molto vicini, e Luis Suarez deve solo depositare in rete un comodo passaggio di Coutinho dopo un rinvio di Cillessen "bucato"dalla difesa andalusa. Il raddoppio è confezionato dalla premiata ditta Jordi Alba-Messi: colpo di tacco del terzino dalla linea di fondo per l'accorrente numero 10 che ha scaraventato un proiettile sotto la traversa della porta difesa da Sorya. Dopo pochi minuti è arrivato il tris: tocco di Messi in profondità per Suarez che ha battuto il portiere sul primo palo e ha festeggiato la sua personale doppietta. Gara chiusa al 40′.

L'ennesimo record di Messi

Leo Messi con la rete di stasera ha eguagliato un record di 68 anni del leggendario Telmo Zarra: l'argentino ha raggiunto l'ex giocatore dell'Athletic che, fino ad oggi, era l'unico ad aver segnato in cinque finali di Copa (1942-1943-1944-1945-1950). La Pulce ha trovato il goal nelle tre finali disputate contro l'Athletic Bilbao (2009, 2012 e 2015), l'anno scorso contro l'Alavés (2017) e quest'oggi contro il Siviglia. Un vero robot.

Standing ovation per Iniesta, gioia per Coutinho

La ripresa è iniziata sulla falsariga della prima frazione: palla nello spazio di Messi ma questa volta è Andres Iniesta che salta Sorya e deposita in rete il poker. Al 69′ viene fischiato un calcio di rigore per fallo di mano e sulla prosecuzione dell'azione Coutinho aveva infilato la palla in rete: Messi ha concesso il tiro dagli undici metri al brasiliano che non ha sbagliato. Barcellona 5, Siviglia 0.

Un paio di incursioni degli andalusi hanno reso meno noiosa la serata di Cillessen e all'88' tutto il Wanda Metropolitano si è alzato in piedi per applaudire quel grandissimo talento di don Andres Iniesta che ha giocato, con molta probabilità, questa sera l'ultima finale con la maglia del Barcellona. Il centrocampista spagnolo dopo aver salutato tutti i compagni in panchina ha ringraziato il pubblico e si è emozionato per il tributo dei suoi supporter. Una scena commovente che si è ripetuta anche quando il numero 8 è salito in tribuna dal re Filippo VI per prendersi la coppa. Emozioni fantastiche.