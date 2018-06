Seppur con qualche fatica di troppo, anche per l'Inghilterra è arrivata la vittoria all'esordio mondiale. I due gol di Harry Kane, specialmente l'ultimo siglato poco prima che l'arbitro mandasse tutti negli spogliatoi per la doccia, hanno ovviamente mandato in visibilio l'intero Regno Unito che non ha mancato di stare vicino alla squadra di Southgate. Dai classici punti di ritrovo per i tifosi (i pub) fino al più comodo divano di casa, più di due telespettatori britannici su tre hanno infatti seguito la vittoria in extremis della nazionale dei "tre leoni".

Se in Islanda hanno fatto registrare uno share pazzesco, il popolo inglese non è stato dunque da meno e ha addirittura battuto il dato da ascolto registrato durante il recente "Royal wedding" tra il principe Harry e Meghan Markle. I tabloid ci sono andati ovviamente a nozze (appunto) e hanno dedicato ampio spazio alla notizia, rimarcando come la partita abbia attirato più spettatori (18.3 milioni) della recente cerimonia al castello di Windsor.

L'entusiasmo dei tifosi

Nonostante la spedizione russa sia partita con un po' di scetticismo iniziale, sono bastati pochi minuti per accendere l'entusiasmo dei sostenitori britannici. L'avvio della squadra inglese, specialmente nei primi venti minuti, ha infatti convinto tutti sulla bontà del progetto del commissario tecnico Gareth Southgate e fatto felici i dirigenti della BBC con il 70% di audience e il nuovo record per una trasmissione in streaming con più di tre milioni di contatti.

Dopo il successo con la Tunisia, l'Inghilterra è ora attesa dal prossimo appuntamento con Panama: in programma domenica prossima alle ore 15. Visto il risultato del match d'esordio, è facile prevedere che ci sarà l'ennesima adunata dei tifosi davanti ai teleschermi per tifare nuovamente Harry Kane e compagni. C'è da scommettere (e da quelle parti sono dei maestri) che anche a casa di Harry e Meghan un televisore sarà sintonizzato sulle frequenze dei Mondiali.