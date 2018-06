Lussazione alla spalla destra. E' l'infortunio riportato dal commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, mentre faceva jogging nei pressi del quartier generale della nazionale: ha messo il piede in fallo, è scivolato e l'urto conseguente alla caduta lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche. Un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, l'allenatore è stato subito soccorso e poi trasportato in un ospedale vicino: i medici gli hanno applicato un tutore perché mantenga la corretta postura e aiuti l'articolazione a guarire dal trauma.

L'infortunio non ha fatto perdere il buon umore al ct che ha anche scherzato coi suoi collaboratori e poi con i giocatori durante una riunione tecnica. "Vorrà dire che la prossima volta devo fare attenzione a come esultare…", e strappa un sorriso alla squadra quando fa notare che non potrà più fare un altro salto di gioia come in occasione delle rete del raddoppio di Harry Kane contro la Tunisia. Scherzi a parte, Southgate rivolge un ringraziamento allo staff medico della nazionale: "Mi dispiace solo di aver rovinato il loro giorno libero (una pausa che il ct aveva concesso a tutto il team dopo il successo al debutto, ndr)".

L'Inghilterra, che ha battuto la Tunisia 2-1, è a pari punti con il Belgio nel Girone G ma occupa la seconda posizione per la differenza che premia i ‘diavoli rossi'. Sabato prossima sarà spettatrice interessata del match dei nord-africani contro Mertens, Lukaku & co., in campo invece scenderà il giorno dopo (di domenica) per affrontare Panama a Nizhny Novgorod. L'asso nella manica del ct è lo straordinario stato di forma dell'attaccante del Tottenham, può essere la Kane la risposta allo strapotere di Cristiano Ronaldo che al momento guida la classifica marcatori della Coppa del Mondo con 4 centri, 2 in più della punta degli Spurs… in attesa che vada in campo.