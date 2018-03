Un volta appese le scarpette al chiodo, Lorenzo Insigne potrebbe fare l'attore. O forse lo psicologo. In entrambi i casi, l'attaccante del Napoli dovrà convincere molti tifosi e colleghi: per nulla convinti delle sue capacità al di fuori del terreno di gioco. Tra questi anche Ciro Immobile: amico, compagno di Nazionale e rivale in campionato. A svelare le sue capacità davanti alla telecamera, è stato lo stesso giocatore di Maurizio Sarri che ha interpretato il ruolo di "special guest" in un video prodotto e pubblicato online dai "The Jackal".

Un'apparizione divertente, quella di "Lorenzo il magnifico", che ha preso il posto di Ciro Priello all'interno del gruppo e imitato a suo modo l'attore interpretando alcune sue parti. In "Le 48 ore di Fru. La vendetta 2", i due si sono infatti scambiati i ruoli: Ciro si è allenato sul campo, mentre il calciatore si è divertito a ballare con il gruppo cimentandosi anche nella recitazione.

Il lancio dei canali social

L'esibizione più riuscita dell'Insigne attore, è quella finale dove ha vestito i panni di uno psicologo con tanto di quaderno e penna in mano. Un dettaglio che non è passato inosservato a Ciro Immobile che, sul profilo Instagram del napoletano, ha risposto senza giri di parole alla domanda di Insigne: "Che ne dite, posso fare parte dei "The Jackal?". Sotto alla foto del giocatore partenopeo, l'attaccante della Lazio ha infatti preso in giro l'amico e commentato: "Che strano vederti con un libro in mano".

La partecipazione del giocatore napoletano al video dei "The Jackal", è servita anche per lanciare ufficialmente la nascita dei suoi canali social. Dopo Marek Hamsik, anche Lorenzo Insigne ha deciso di aprire i suoi account Facebook, Twitter, Instagram e Weibo e di utilizzarli per dialogare e rispondere a tutti i suoi tifosi.