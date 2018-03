Il grande equilibrio del nostro campionato, che in testa e in coda non ha ancora emesso le sue sentenze, continua a tener alta l'attenzione di tutti i tifosi italiani. La lotta più appassionante è certamente in vetta, dove la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Maurizio Sarri stanno facendo un torneo a parte: quello che porterà al tricolore.

Le fatiche europee dei bianconeri

La lunga corsa verso lo Scudetto, comincerà già da questo weekend quando i campioni in carica dovranno ospitare il Milan di Gattuso, subito dopo il match di Reggio Emilia di Hamsik e compagni. Fino al 22 aprile, giorno in cui andrà in scena lo scontro diretto, per bianconeri e azzurri sarà un mese decisivo con diverse partite chiave. Con il Napoli fuori da ogni impegno europeo, la Juventus avrà anche il doppio impegno con il Real Madrid e la finale di Coppa Italia del 9 maggio: a Roma, contro il Milan.

in foto: La corsa verso lo scontro diretto (fonte Sky Sport)

Ostacolo rossonero per Sarri

Subito dopo il primo match juventino contro Cristiano Ronaldo e soci, la vecchia signora avrà la trasferta di Benevento: un impegno sulla carta facile, quanto quello del Napoli in casa contro il Chievo. La 32esima di campionato, che arriverà dopo il ritorno di Champions League, potrebbe nascondere insidie per i partenopei (a San Siro con il Milan) rispetto al match dell'Allianz Stadium tra i piemontesi e la Sampdoria. L'ultimo turno infrasettimanale, invece, avrà in programma Crotone-Juventus e Napoli-Udinese.

Il turno decisivo

La giornata successiva, la trentaquattresima, sarà infine quella della partita probabilmente decisiva per lo Scudetto. L'obiettivo del Napoli è arrivare a Torino con il medesimo scarto attuale (2 punti), per tentare il contro sorpasso e gestire il vantaggio risicato fino alla fine, sperando in un ulteriore scivolone della vecchia signora magari nella giornata successiva durante i novanta minuti di Milano con l'Inter. Negli ultimi tre turni, il calendario appare comunque più complicato per Allegri che alla penultima dovrà anche far visita alla Roma di Di Francesco.