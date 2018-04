Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante della Lazio che ha timbrato il cartellino del gol anche nell'ultima sfida contro l'Udinese, si sta rendendo protagonista di una stagione eccezionale. Più di ogni parola, bastano i numeri a fotografare il rendimento dell'ex di Dortmund e Siviglia capace di segnare 27 reti in 28 partite giocate. Una media eccezionale che oltre alla leadership nella classifica marcatori della Serie A e al terzo posto in quella della Scarpa d'Oro dietro Salah e Messi, ha permesso al bomber di tagliare ulteriori traguardi prestigiosi.

Immobile stagione da record con la Lazio

Grazie al gol segnato sul campo dell'Udinese, Immobile ha toccato quota 27 gol in 28 partita disputate. Una media di quasi un gol a partita (ogni 87′) per il ragazzo campano che ha superato due leggende della Lazio come Signori e Crespo che in una singola stagione si erano fermati a 26. Ma non finisce qui, perché grazie alle 38 marcature complessive stagionali Ciro ha infranto anche il record di Giorgione Chinaglia che nel 1973/1974 era arrivato a 34.

Immobile meglio di Toni e Totti

Se si considerano le prime 31 giornate di Serie A negli ultimi 84 anni nessuno ha fatto meglio di Immobile. L'ultimo calciatore ad aver segnato di più, ovvero 30 reti nelle prime 31 giornate è stato Felice Borel nell'annata 1933/1994, con la maglia della Juventus, come evidenziato da Calciomercato.com. Una media gol eccezionale quella di Immobile che ha superato già Francesco Totti, capace di laurearsi capocannoniere nel 2006/207 e vincere la Scarpa d'Oro con 26 reti e che alla luce di questi dati ha fatto finora meglio di Toni che nell'anno precedente del Pupone collezionò 31 reti.

in foto: I dati sulla stagione di Immobile (foto Whoscored.com)

Immobile può superare il record di Higuain

Nel mirino di Immobile a livello individuale, oltre alla classifica marcatori e alla Scarpa d'Oro c'è anche un altro prestigioso traguardo. Quello del record di gol segnati da un calciatore in una singola stagione in Serie A. Il primato attuale appartiene a Gonzalo Higuain capace di segnare 36 reti in 35 partite nella sua ultima stagione al Napoli nel 2015/2016. La media gol di Immobile, attualmente fermo a quota 27, e con 7 giornate al termine gli permetterebbe di arrivare a quota 34. Tutto dunque può ancora succedere per un attaccante che con il ritorno in Italia ha ritrovato il fiuto del gol.