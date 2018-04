Ciro Immobile è uno dei calciatori più decisivi d'Europa. Il centravanti della Lazio è uno dei trascinatori della squadra di Simone Inzaghi e a suon di grandi giocati è il terzo attaccante più incisivo nei cinque principali campionati europei: meglio di lui hanno fatto solo Lionel Messi e Mohamed Salah, i quali hanno infatti partecipato a più reti del bomber biancoceleste considerando i principali campionati. Con 27 goal e 9 assist il centravanti di Torre Annunziata ha messo a referto finora 36 azioni decisive mentre l'argentino del Barcellona, che guida questa speciale classifica, è a quota 41 e al secondo posto c'è l'egiziano ex Roma, che con la maglia del Liverpool sta facendo cose meravigliose in la Premier League, con 38.

Ciro meglio di Signori e Crespo

Un dato che testimonia l'efficacia nella nostra Serie A di Immobile, che con i suoi 27 goal è entrato di fatto nella storia della Lazio: superati Beppe Signori ed Hernan Crespo per goal fatti in un singolo campionato. Contro l’Udinese Ciro ha superato Miroslav Klose con il suo 64° goal con la maglia della squadra capitolina ed è all’ottavo posto della classifica all time dei marcatori, a pari merito con Renzo Garlaschelli e Goran Pandev. Adesso nel mirino c'è Aldo Puccinelli con 78 reti.

Nessuno meglio di lui negli ultimi 84 anni

Un record storico che ha permesso al numero 17 di raggiungere l’italiano Pivatelli che nella stagione 1955 – 1956 siglò appunto lo stesso numero di reti. Nessun italiano prima di lui è riuscito ad eguagliare questo record da 84 anni a questa parte, bisogna infatti tornare indietro alla stagione 1933-1934 quando Felice Borel con la maglia della Juventus ne segnò ben 30 nei primi 31 turni di Serie A. Un record, che visto il numero di gare che mancano alla fine della stagione, Ciro Immobile potrebbe raggiungere entrando così donna tutti e due i piedi nella storia del calcio italiano.