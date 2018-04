Se la Lazio può vantare il miglior attacco della Serie A e sedersi al tavolo delle big d'Europa che hanno superato quota 100 gol in stagione, grande merito è anche di Ciro Immobile. Eccezionale la stagione del bomber classe 1990, che grazie alla doppietta realizzata nell'ultimo turno di campionato contro il Benevento ha consolidato la sua leadership nella classifica dei marcatori. Non solo, l'ex di Juventus, Torino, Borussia Dortmund e Siviglia infatti ha raggiunto quota 36 gol complessivi in stagione superando il record di una leggenda della Lazio come Giorgio Chinaglia.

Immobile, i numeri della sua stagione con la Lazio

Bastano i numeri per fotografare l'eccezionale stagione di Ciro Immobile con la maglia della Lazio. L'attaccante è primo nella classifica marcatori della Serie A con 26 reti segnate in 27 partite. 36 invece i gol messi a segno considerando tutte le competizioni, in 40 uscite. Un dato notevole per un calciatore che in campionato segna praticamente un gol a partita (la sua media è di un gol ogni 88′), e che ha messo alle spalle per media realizzativa bomber del calibro di Signori e Cresco. E dopo l'ex Foggia e l'argentino, Ciro è stato il terzo calciatore dei capitolini a toccare quota 26 gol in campionato.

Immobile nella storia della Lazio, superato record di Chinaglia

Il dato più importante però è quello relativo ai gol complessivi. Grazie alle 36 marcature stagionali, Immobile ha superato il record dell'indimenticato Giorgio Chinaglia. "Giorgione" leggenda capitolina, nel 1973/1974 mise a segno 34 gol totali. Un bottino di reti dunque superato dal ragazzo campano che è il nuovo primatista di reti con la maglia della Lazio in una singola stagione.

in foto: I numeri stagionali di Immobile (foto Transfertmarkt)

Il record di Higuain e la Scarpa d'Oro nel mirino di Ciro Immobile

E le ambizioni europee della Lazio passano anche dunque dai gol di Immobile che a livello personale spera di continuare a segnare con continuità. Nel mirino del centravanti c'è il record di reti di Higuain in Serie A (36 marcature) e la Scarpa d'Oro, trofeo riservato ai migliori goleador stagionali. Al momento l'italiano è secondo in classifica alle spalle di Salah (29 gol) e a pari punti con Lewandowski (26 gol per entrambi). Alle sue spalle un fenomeno del calibro di Messi, a quota 25 marcature.