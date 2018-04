Quando si gioca contro la Lazio, le possibilità di subire almeno un gol sono altissime. La formazione di Simone Inzaghi si è contraddistinta in stagione soprattutto per il rendimento del suo reparto offensivo, a dir poco super. Non è un caso che Ciro Immobile sia il leader della classifica marcatori con 26 reti all'attivo, e la compagine capitolina abbia il miglior attacco della Serie A. Ma non finisce qui per la Lazio che, grazie ai 6 gol rifilati al fanalino di coda Benevento, è diventata la prima squadra italiana a superare quota 100 gol in stagione entrando nel club delle magnifiche 7 che hanno raggiunto questo risultato nei top 5 campionati europei.

Lazio miglior attacco della Serie A

La formazione capitolina grazie al 6-2 rifilato al fanalino di coda Benevento ha raggiunto quota 73 reti in Serie A, confermandosi il miglior attacco del campionato. Staccata di 3 gol la Juventus capolista e di 9 la seconda della classe Napoli. Non male per una Lazio che può vantare il capocannoniere Immobile, primo nella classifica dei gol con 26 marcature in 27 partite giocate.

Superati i 100 gol in stagione dalla Lazio

Grazie alla goleada rifilata alla formazione sannita, ultima in classifica, la Lazio ha raggiunto un altro traguardo importante. Immobile e compagni infatti hanno segnato complessivamente 102 reti in tutte le competizioni, ovvero Serie A, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa. La formazione di Simone Inzaghi dunque è entrata nella ristretta lista di quelle che nei top 4 campionati europei hanno raggiunto e superato quota 100. Un dato che conferma la "potenza di fuoco" dei biancocelesti, a tratti implacabili, dalla metà campo in su.

Le squadre che hanno superato 100 gol in stagione in Europa

La Lazio dunque è la 7a squadra europea ad aver raggiunto e superato quota 100 gol considerando i top 5 campionati del Vecchio Continente, ovvero Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e appunto Serie A. Primatista di reti il Psg di Emery con 153 gol in 48 partite, a seguire il City di Guardiola con 124 sigilli in 48 uscite, e poi Real a quota 119 (49 partite), Bayern 109 (41), Barcellona 109 (48), e Liverpool 107 (43). La Lazio segue a 102 in 45 partite: un bottino comunque destinato ad aumentare.