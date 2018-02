Con i vari Dybala, Mandzukic e Douglas Costa, come possibili protagonisti in chiave realizzativa di questa 26esima giornata di Serie A, ma ‘assenti giustificati’ per via del rinvio, per neve, della gara dei bianconeri contro l’Atalanta, a spuntarla, tra i bomber del massimo campionato italiano, è stato il Ciro Immobile, accompagnato da Dries Mertens, Insigne e Marek Hamsik che ha messi a segno il suo gol numero 99 in Serie A. Per l’attaccante della Lazio, dopo la tripletta realizzata in Europa League contro la Steaua Bucarest, Immobile si è tenuto uno spazio minimo anche per realizzare il gol numero 23 in campionato contro il Sassuolo, su rigore. Ma non è stato di certo l’unico a sorprendere in questo turno.

Già, perchè vi abbiamo già detto di Mertens e Hamsik, ma a farsi notare ancora una volta è stato quel Patrick Cutrone che non ha nessuno voglia di smettere di segnare e di far capire a tutto il popolo rossonero che il vero attaccante del Milan, in questa stagione, è proprio lui. Da non sottovalutare l’ennesima prova positiva di Milinkovic-Savic, doppietta per lui come per Valoti e Budimir, ma anche i cosiddetti ‘bomber per caso’ come il terzino sinistro della Fiorentina Biraghi e Calabria del Milan. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i marcatori di questa 26esima giornata di Serie A.

Immobile e Mertens unici bomber in gol.

Non avrà di certo paura Ciro Immobile che a fine campionato possa soffiargli il titolo di nuovo capocannoniere della Serie A. Già, perchè il suo gol numero 23 contro il Sassuolo su rigore, fa ancora una volta parlare tutti gli amanti del calcio di questo attaccante che, nonostante non sia riuscito ad essere decisivo con la Nazionale, nel massimo campionato italiano segna gol a raffica come se non ci fosse un domani.

Uno score realizzativo che adesso lo avvicina molto di più a quel Gonzalo Higuain che con il Napoli, nella stagione 2015/2016, realizzò 24 gol in 26 giornate, prima di consacrarsi poi con gli incredibili 36 gioielli festeggiati al ‘San Paolo’ contro il Frosinone.

in foto: I numeri di Mertens contro il Cagliari (SofaScore)

Ma a fare compagnia ad Immobile come unico bomber dei top club ad andare in gol, ecco l’altro ‘Ciro’, Mertens, che con il Napoli ha messo a segno a Cagliari il suo gol numero 16 in campionato che rilancia ulteriormente i partenopei ancora più vicini allo scudetto.

E’ bastato un tocco al belga per battere Cragno di giustezza e chiudere praticamente il match della ‘Sardegna Arena’ che non possiamo non chiudere con il gol numero 99 di Hamsik in Serie A. Il 3-0 rifilato al Cagliari infatti, porta proprio la firma dello slovacco, servito al meglio da Insigne, che adesso punta alla cifra tripla che vorrebbe dire record assoluto con la maglia azzurra. Da segnalare anche il ritorno al gol di Lorenzo Insigne che non realizzava un gol dal 23 dicembre scorso, quando mise a segno la un rete nel 3-2 rifilato alla Sampdoria.

in foto: Il periodo trascorso dall’ultimo gol di Insigne (Transfermarkt)

Cutrone è il vero bomber del Milan.

Andrè Silva, Kalinic e i vari ‘falsi nove’ che avrebbero voluto avere un ruolo di punta nel Milan, fate tutti un passo indietro perchè la squadra rossonera può dirsi finalmente certa di aver trovato il nuovo vero attaccante pronto per giocare in questo nuovo Milan di Gattuso. Patrick Cutrone infatti non ha alcuna intenzione di fermarsi e l’ha dimostrato nel posticipo domenicale di questa 26esima giornata contro la Roma all’Olimpico.

Il gol che ha chiuso definitivamente i giochi contro i giallorossi, quello dell’1-0, è stato un mix di abilità nell’inserimento e coraggio nel riuscirsi ad inserire in mezzo ai due possenti centrali della Roma come Fazio e Manolas.

in foto: Il 2018 di Cutrone in termini realizzativi (Transfermarkt)

Un tocco che gli è valso il gol numero 6 in campionato e che ha regalato 3 punti pesantissimi ai rossoneri che adesso possono davvero immaginare di raggiungere la zona Champions League anche grazie ai di questo gioiellino della Primavera milanista, ormai top player della squadra di ‘Ringhio’.

in foto: Le prime 10 posizioni della classifica marcatori aggiornate alla 26esima giornata (WhoScored)

Ranocchia-Skriniar per un ‘inedito’ 2-0.

Non è stato facile, anzi, è stato davvero difficile riuscire a battere un avversario all’apparenza così fragile ma allo stesso tempo deciso a non fare brutta figura a ‘San Siro’. Già, perchè il Benevento visto contro l’Inter non è sembrato assolutamente meritare quella posizione in classifica, ma nonostante un buon gioco e la tanta buona volontà, condita da un paio di errori arbitrali di troppo, l’Inter è riuscita a passare 2-0 grazie all’ennesimo gol di Skriniar che in questa stagione è già andato a segno per la quarta volta.

in foto: I gol realizzati da Skriniar prima della rete al Benevento (Transfermarkt)

Ma merito anche a Ranocchia che si è definitivamente riscattato con il suo pubblico realizzando, in torsione, il gol del raddoppio facendo impazzire il popolo neroazzurro.

Un riscatto vero e proprio il suo che arriva dopo l’autogol contro il Genoa e le prove non sempre positive viste quando Spalletti lo ha mandato in campo dandogli fiducia. Una coppia di difensori goleador per un’Inter che ha ricominciato nuovamente a spiccare il volo in vista del derby.

Doppiette vincenti: Milinkovic e Valoti decisivi, Budimir serve a poco.

Nel giorno in cui tutti si aspettavano un calo della Lazio dopo le fatiche in Europa, ecco che ad emergere ancora una volta su tutti è stato quel Milinkovic-Savic, autore di due gol in Emilia, capace di battere praticamente da solo un Sassuolo mai sceso in campo. Il primo gol è stato un gesto tecnico da paura che mettono ancora una volta in luce le qualità del centrocampista attualmente più forte in circolazione nel nostro campionato.

in foto: Il numero di passaggi chiave effettuati da Milinkovic–Savic contro il Sassuolo (Transfermarkt)

In chiave realizzativa è andato in gol per 9 volte risultando uno dei più decisivi della squadra. Pazzesca anche la doppietta di Valoti che porta fuori dalle acque torbide della zona retrocessione un Verona che dopo il successo della Spal sul Crotone, era obbligato a vincere contro un Torino meno brillante del solito.

in foto: Primi due gol stagionali per Valoti (Transfermarkt)

E sempre nelle zone basse della classifica, l’altra doppietta di giornata è stata quella messa a segno da Budimir allo ‘Scida’ di Crotone che non è bastata però ai calabresi per portare a casa 3 punti che sono stati pesantissimi per la vittoria finale della Spal.

Calabria, Biraghi e Falletti: i ‘bomber che non t’aspetti’.

E nella giornata in cui sono stati ancora una volta pochi i bomber a realizzare un gol oltre a Immobile, ecco emergere i cosiddetti ‘bomber che non t’aspetti’, ovvero coloro i quali sono andati in gol tra lo stupore generale. Su tutti troviamo sicuramente quel Davide Calabria che all’Olimpico ha offerto al pubblico rossonero l’ennesima prova straordinaria condita poi dal gol del definitivo 2-0 arrivato con un inserimento a dir poco bellissimo.

Primo gol stagionale per lui così come è stato il primo gol con la maglia della Fiorentina anche per Biraghi, il terzino sinistro della Viola che si è esibito in una prodezza strepitosa che è bastata per regalare 3 punti alla squadra di Pioli.

Ma le sorprese erano già cominciate dal sabato con la prima marcatura con la maglia del Bologna per Falletti che è stato lesto a mettere in rete il gol del definitivo 2-0 nel match al ‘Dall’Ara’ contro il temutissimo Genoa di Ballardini. In serata, nel match tra Cagliari e Napoli, Mario Rui si inventa il gol del definitivo 5-0, suo primo in Serie A con il Napoli, con un gol pazzesco su calcio di punizione.