Era meglio se si faceva i fatti suoi. Era meglio se Sergio Ramos stava zitto. E chissà forse De Gea avrebbe fatto anche il miracolo, se solo il compagno di nazionale non gli avesse dato il suggerimento sbagliato. Quale? Indicargli dove Cristiano Ronaldo avrebbe battuto il calcio di rigore e da quale lato tuffarsi. A distanza di qualche giorno dal pareggio (3-3) scandito dalla tripletta di CR7, le tv spagnole mostrano quel dettaglio che ai più era sfuggito a causa anche della magnificenza del portoghese, capace di prendersi la scena con una prestazione eccezionale e 3 marcature tirate fuori dal cilindro del proprio campionario di fuoriclasse.

Nemmeno la conoscenza del ‘nemico' (Ronaldo e Ramos, come lo stesso Nacho ingenuo nell'azione che ha portato alla concessione del penalty, vestono la maglia del Real Madrid) è bastata per neutralizzare il Pallone d'Oro lusitano. Le immagini indugiano sull'espressione del viso del centrale blancos: prova a non farsi scorgere dall'avversario, richiama l'attenzione di De Gea e mima con un movimento della testa quale sarà la traiettoria del tiro. "Buttati alla tua destra, calcerà lì", sembra dire all'estremo difensore. Certo che CR7 l'avrebbe piazzata lì d'interno collo… Invece no, scegli l'angolo opposto: De Gea da una parte e pallone dall'altra (in fondo al sacco).

Che Ronaldo si sia accorto della cosa? Possibile anche se dalle immagini non è chiaro. Mentre è chiaro come sul dischetto vada alla sua maniera: deciso, concentrato, con le gambe divaricate, prende fiato e sbuffa, fissa la palla e con la coda dell'occhio il portiere, poi parte e la piazza alla sinistra di De Gea che resta spiazzato dalla conclusione. La stessa effettuata contro l’Atletico Madrid (rigore decisivo nella finale di Champions 2016 a Milano) e contro la Juventus nel quarto di finale di Champions League con Gigi Buffon ‘rosso' per la rabbia.