L’Argentina vincendo negli ultimi minuti contro la Nigeria ha ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale. E da veri e propri sopravvissuti Messi e compagni si presentano alla fase a eliminazione diretta, con un peso in meno, perché uscire ai gironi sarebbe stato molto pesante. L’onta è toccata alla Germania, vincitrice della finale di Rio quattro anni fa, adesso rinfrancati i calciatori della Seleccion cercheranno di rendere epico il loro percorso, come hanno fatto l’Italia nel ’82 e nel ’94, l’Argentina del ’90 e, pur se in un’altra manifestazione, il Portogallo, che due anni fa da ripescato vinse l’Europeo.

‘Survivor’ è la parola magica che riporta alla mente subito il gruppo che cantò ‘The Eye of Tiger’ la colonna sonora di Rocky e ricorda anche la famosa hit del compianto Mike Francis, che cantava: ‘Hey survivor, Don’t close your eyes, Take advantage…They chose the game to play, But they won’t win again’. Loro non vinceranno ancora. L’Argentina qualche conto in sospeso ce l’ha, anche con il destino, a volte beffardo e adesso spera di non veder alzare il trofeo a qualcun altro.

Esempi per l’Argentina non mancano. L’Italia del 1982 pareggiò con Camerun, Perù e Polonia nel primo girone, pareva spacciata, ci fu il famoso silenzio stampa, solo capitan Zoff parlava con la stampa, poi la squadra ingrana, Pablito segna a raffica, la difesa è fenomenale e a Madrid è festa azzurra con il presidente Pertini che festeggia. Situazione abbastanza simile per l’Italia del 1994, che negli Stati Uniti fu sull’orlo del baratro nei gironi, riuscì a passare come terza, fu sull’orlo del baratro negli ottavi di finale, poi Roberto Baggio salì in cattedra e la nazionale di Sacchi arrivò fino alla finale, persa ai rigori con il Brasile.

La Seleccion già una volta partì malissimo e prima di arrivare a un passo dal sogno. Nel 1990 all’esordio Maradona e compagni persero contro il Camerun, rimediarono parzialmente e come ripescata raggiunsero gli ottavi, eliminarono Brasile, Jugoslavia e Italia. In finale persero contro la Germania.

Mentre due anni fa, anche se era una manifestazione diversa, il Portogallo da terzo nel girone e da ripescato riuscì a vincere gli Europei. E si sa che Leo Messi è sempre pronto a rispondere al suo grande rivale Cristiano Ronaldo.