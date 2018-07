La Juventus sogna Cristiano Ronaldo. Per ora sono solo voci, molto forti che giungono dalla Spagna. ‘Marca’ parla di una trattativa già nata, il club Campione d’Italia per il momento nicchia ufficialmente, ma pare che abbia già iniziato seriamente a fare due conti per un’operazione da quasi quattrocento milioni di euro. Sono bastate queste indiscrezioni per far volare il titolo della Juventus in borsa. Le azioni del club bianconero stanno volando, come non accadeva dal mese di febbraio.

Le voci di Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus hanno fatto crescere in modo eccezionale le azioni della Juventus. Dopo aver chiuso la giornata di martedì a 0,6875 euro (+ 3,2%), il titolo dei bianconeri nelle prime ore di contrattazioni nella giornata di mercoledì è cresciuto del 5,89% arrivando fino a 0,73 euro per azione. Da lunedì, il valore delle azioni è salito circa del 10%, nell’ambito di una performance mensile in miglioramento del 16,72%. Secondo l’analisi tecnica di Borsa Italiana relativa alla giornata di ieri: “I volumi sono risultati pari a 2,856, 134 pezzi scambiati, un valore superiore sia alla seduta precedente sia alla media settimanale. La partecipazione degli operatori si sta intensificando, probabile l’avvio di una fase a volatilità elevata”.

Secondo le stime di ‘Calcio e Finanza’, il potenziale aumento dei ricavi per la Juventus in seguito all’arrivo di Cristiano Ronaldo è stimato in una forchetta compresa tra 81 e 102 milioni di euro: cifre che comunque non permetterebbero da soli di coprire i maggiori costi a bilancio legati all’eventuale acquisto di CR7. Alle cifre ipotizzate servirebbero altri 45 milioni (parecchi li darebbe un’eventuale vittoria della Champions). Ma proventi potrebbero essere realizzati agendo sul mercato in uscita e realizzando anche in questa sessione di mercato importanti plusvalenze.