La lunga guerra psicologica tra il Real Madrid e Gareth Bale, invitato in più occasioni a trovarsi in fretta un'altra squadra, si arricchisce di un altro episodio destinato a far discutere. Secondo lo spagnolo ‘El Confidential', l'attaccante gallese sarebbe infatti stato avvistato su un campo da golf nei pressi di Madrid, mentre la sua squadra era in campo nell'amichevole (poi persa) contro il Tottenham: partita alla quale Bale non ha partecipato, poiché rimasto a casa a causa della sua presunta condizione fisica non ottimale.

Informato dalle voci circolate in Spagna, Zinedine Zidane ha così affrontato l'argomento: "La sua partita a golf? Non so, sono qui con i miei giocatori: spero che si sia allenato a Madrid – ha dichiarato il tecnico – Noi siamo qui pensando alla squadra. Infastidito? Vedremo quando torneremo: non impedirò a nessuno di fare una cosa, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, ma non entrerò nella sua vita personale: credo che si sia allenato. Irrispettoso? Non voglio dire nient’altro".

Le frecciate del procuratore di Bale

A gettare ulteriore benzina sul fuoco della polemica tra l'allenatore e il gallese, ci ha pensato nelle scorse ore il procuratore dell'attaccante ex Tottenham: "Zidane non mostra rispetto per un giocatore come Bale che ha fatto tanto per il Real Madrid – ha dichiarato Jonathan Barnett, in un'intervista concessa a ‘Le Journal du Dimanche' – A Zidane, Gareth non piace. Non c’è relazione tra loro, non c’è mai stata. Gareth vuole rimanere a Madrid, ma non sono sicuro che il signor Zidane lo voglia, anche se Gareth ha un ottimo contratto fino al 2022. Secondo me è uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo, ma il signor Zidane non la pensa così. Ma questa è la sua opinione e non lo criticherò per questo".