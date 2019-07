Dopo la pesantissima sconfitta nel derby di International Champions Cup contro l'Atletico del ‘Cholo' Simeone, Zinedine Zidane guarda al mercato per rinforzare ancor di più la sua squadra. Tra i nomi cerchiati in rosso nell'agenda dell'allenatore francese, figurano infatti i nomi di molti "top player": tra questi anche quello del connazionale Paul Pogba. "Fino al 31 agosto possiamo apportare modifiche e ci potranno essere partenze ed entrate – ha spiegato recentemente in una conferenza stampa – Pogba? Non ho intenzione di entrare in questo argomento. Sappiamo quello che vogliamo e ci stiamo lavorando".

Zidane punta i piedi

Apparso nervoso come già capitato in occasione delle parole poco eleganti spese per Gareth Bale ("Se se ne va in fretta è meglio per tutti"), il tecnico dei Blancos avrebbe inoltre comunicato a Florentino Perez l'assoluta necessità di avere un giocatore come l'ex Juventus. "O lui o nessuno", avrebbe sbottato il transalpino, che sarebbe inoltre rimasto freddo di fronte agli eventuali nomi in alternativa a Pogba: quelli dell'olandese dell'Ajax Van de Beek e del danese del Tottenham Christian Eriksen. In poche parole, ‘Zizou' rimarrebbe tranquillamente con la rosa a disposizione se non dovesse arrivare l'ex polpo del centrocampo juventino.

Il prezzo di Paul Pogba

Il problema del Real Madrid, che è poi lo stesso della Juventus, è che lo United continua a chiedere ben 200 milioni di euro per il cartellino del centrocampista campione del mondo: una cifra che Florentino Perez non sarebbe però intenzionato a scucire per il giocatore francese. L'altro ostacolo di cui dovrà tener conto il Real Madrid, è infine la chiusura del mercato di Premier League fissata per l'8 agosto: una data molto vicina, che probabilmente non consentirebbe ai Red Devils di acquistare l'eventuale sostituto di Pogba.