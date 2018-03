Uno stipendio a dir poco importante, e carta bianca sul mercato. Sono questi i due jolly che il Paris Saint Germain potrebbe mettere sul tavolo per convincere Antonio Conte a lasciare il Chelsea per approdare sulla panchina del club della Tour Eiffel. I dirigenti della squadra transalpina a fine stagione daranno il benservito a Emery, come confermato anche da Meunier, con la volontà di puntare su un top manager che possa garantire competitività ai Bleus anche in Champions, vera e propria nota dolente delle ultime annate.

Conte, il Psg non molla la presa sul mercato

Nonostante la preferenza di Neymar per Luis Enrique, altro candidato alla panchina del Psg, il ricchissimo Al Khelaifi vede in Conte il profilo più giusto per la sua squadra. Il manager salentino però dovrà vedersela fino in fondo con Mourinho, Simeone, Allegri e Ancelotti, altri profili graditi per la panchina. A sponsorizzare la candidatura dell'ex di Juve e Nazionale, c'è il fatto che, nonostante il contratto fino al 2019, a fine stagione potrebbe arrivare il divorzio dal Chelsea, a causa delle divergenze con la proprietà soprattutto sulle scelte di mercato mai, gradite fino in fondo.

Quanto offre il Psg per strappare il sì di Conte

Chi invece potrebbe garantire all'allenatore italiano la possibilità di spendere e spandere sul mercato per allestire una formazione ulteriormente competitiva a suon di milioni è il Psg. A tal proposito ecco che la dirigenza della Tour Eiffel ha intenzione anche di mettere sul piatto un contratto assai ricco per Conte, superiore a quello percepito a Londra. 11.5 milioni di euro lordi a stagione secondo il Guardian (più di quanto percepito attualmente al Chelsea), a conferma della volontà francese di strappare il sì del mister, che potrebbe dunque intraprendere un'altra avventura intrigante dopo quelle in patria e in Inghilterra.

Conte, poche speranze di un ritorno in Nazionale

E la Nazionale? Fino a quando non ci saranno ufficialità il nome di Antonio Conte resta in ballo anche per la panchina dell'Italia. Le ultime indiscrezioni sul futuro azzurro però sembrano aver ristretto il campo a due soli candidati: ovvero Carlo Ancelotti e Roberto Mancini. D'altronde lo stesso Antonio Conte nonostante il feeling con la nostra rappresentativa vorrebbe proseguire nella sua avventura alla guida di squadre di club. E quale occasione migliore, anche dal punto di vista economico, di quella offerta dal Psg? Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti.