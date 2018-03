Il tempo di Unai Emery con il Paris Saint Germain è quasi scaduto. Nonostante un mare di trofei conquistati, finora quattro, ma potrebbero esserne sette in due anni, l’allenatore spagnolo a fine anno saluterà il club più ricco di Francia e pagherà a caro prezzo le eliminazioni subite negli ottavi di Champions League prima con il Barcellona e poi con il Real Madrid. Il contratto del tecnico è in scadenza e non verrà rinnovato. Il difensore Meunier anticipa la società e annuncia l’addio, a fine stagione, di Emery. In corsa per la panchina del Paris anche Conte e Allegri, che pare il favorito.

Meunier annuncia l’addio di Emery

Il quasi certo cambio di allenatore è stato dunque annunciato dal terzino Thomas Meunier, che quest’anno è stato sbattuto spesso in panchina da Emery. E il belga parlando con i giornalisti del suo paese ha detto quello che tutti immaginano e che nessuno, giustamente, può dire adesso e cioè che Emery andrà via: “Devo prendere una decisione, ma aspetto perché molte cose al Psg cambieranno, compreso l’allenatore. Il club sa come la penso, non ho più 18 anni, ma 26 e ho bisogno di affermarmi nel mio club”. Non doveva parlare di questioni che non gli competono, ma Meunier comunque ha ragione quando dice che con il cambio di guida tecnica tanto potrebbe cambiare il Paris nella prossima stagione.

Allegri e Conte in corsa per il Psg

Chi al posto di Emery? I candidati sono tanti, i nomi sono sempre i soliti. Neymar vorrebbe Luis Enrique, che forse preferirebbe un’esperienza in Premier League (il Chelsea lo ha cercato). La proprietà pensa a Pochettino, tecnico del Tottenham con un passato da calciatore con il Psg. Ma in questo momento sembrano aver avuto un’impennata le quotazioni di Allegri e Conte. L’ex c.t. potrebbe essere libero a fine stagione, mentre il livornese difficilmente verrà lasciato libero dalla Juventus.