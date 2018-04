Chi vincerà lo scudetto tra Juventus e Napoli? Dopo la vittoria degli azzurri in casa dei bianconeri la corsa per il titolo è più aperta che mai e regalerà un finale di stagione eccezionale e spettacolare. Una situazione unica nei top campionati d'Europa, in cui i giochi per la vittoria finale sono praticamente chiusi. In Italia invece c'è grande attesa per il rush finale che non può che intrigare anche i vertici dello sport del Belpaese.

Lo scudetto lo vincerà il Napoli, parola di Malagò

Sulla corsa scudetto che riprenderà stasera con la delicata sfida tra Inter e Juventus è intervenuto il presidente del Coni Giovani Malagò. Il numero uno dello sport italiano reduce dal commissariamento della Figc si è espresso ai microfoni della trasmissione di Fiorello in onda su Radio Deejay sul testa a testa tra le due battistrada della Serie A, ovvero Juve e Napoli. Stando al suo pronostico dunque il suo giudizio il punto di vantaggio dei bianconeri non rappresenta un fattore al contrario magari del calendario più ostico per il team di Allegri: "Chi vince lo scudetto? Penso lo vincerà il Napoli".

Perché per la Roma sarà difficile ribaltare il risultato di Liverpool in Champions

Una battuta anche sulla Roma che dopo l'impresa con il Barcellona, dovrà cercare di ripetersi contro il Liverpool. Malagò sottolinea le difficoltà di ribaltare il 5-2 rimediato dai giallorossi sul campo dei Reds, soprattutto alla luce delle caratteristiche degli avversari: "Se si può ribaltare il 5-2 di Liverpool? E' molto complicato, però tutto si può fare. Negli sport, anche in quelli individuali, tuttavia, accade che ci sono giocatori magari meno forti, ma riescono ad adattarsi al tipo di gioco dell'altra squadra. Sicuramente, almeno questo si è visto nella partita d'andata, quel tipo di gioco è molto complicato".

Roma-Liverpool, la preoccupazione di Malagò dopo gli incidenti dell'andata

La partita di Anfield sarà purtroppo ricordata anche per quanto accaduto nel pre-partita con gli scontri tra tifosi e il ferimento di uno sostenitore dei Reds che lotta tra la vita e la morte. Malagò non nasconde la sua preoccupazione per il match di ritorno: "Fatti come quelli di Liverpool non devono mai più accadere. Mai. Certi fatti discreditato la società, la squadra, l'immagine di tutto il calcio. Sono veramente molto arrabbiato. La partita poteva anche andare in modo diverso, ma protagonista di questa serata sarebbe comunque stato questo drammatico episodio. Peggio ancora: ci sono forti preoccupazioni per la partita di ritorno".