Tra un colpo ad effetto e una cessione importante, il calciomercato riesce sempre ad incuriosire, appassionare e a regalare storie interessanti. Lo fa soprattutto grazie ai movimenti che avvengono nelle serie minori, dove ci sono giocatori che non riescono ad avere la vetrina dei vari Sanchez, Rafinha e Deulofeu, ma che hanno comunque un passato alle spalle che val la pena raccontare. La storia di Vincenzo Sarno, ad esempio, è una di queste.

Il piccolo Maradona.

Classe '88, attaccante esterno, Sarno è appena stato acquistato dal Padova (che lo ha prelevato dal Foggia) ed è ora pronto a scendere in campo in Lega Pro. Il suo nome dira sicuramente poco o nulla ai tifosi più giovani, ma avrà certamente risvegliato il ricordo di chi, nel lontano gennaio del 1999, era rimasto spiazzato dalla sua storia e dal grande investimento che il Torino fece per quel ragazzino di soli dieci anni. Soprannominato "il piccolo Maradona", Vincenzo Sarno fu infatti il protagonista di una trattativa eclatante. Seguito anche da Napoli, Parma, Empoli e da alcuni club stranieri, l'allora scugnizzo di Secondigliano venne opzionato dal Torino per 120 milioni di lire: una cifra spropositata per un bambino di quell'età.

I palleggi con Mancini e Batistuta.

Il suo trasferimento in Piemonte, che durò però soltanto poche settimane a causa della sua nostalgia di casa, fece il giro d'Italia e finì inevitabilmente sui giornali e in televisione. Indimenticabile fu la sua ospitata a "Porta a Porta", dove Bruno vespa lo fece palleggiare com Mancini e Batistuta prima di chiedergli: "In quale squadra sogni di giocare?". Vestito con i colori granata, ma da sempre tifoso della Juventus e di Alessandro Del Piero, il piccolo Vincenzo rispose in diretta televisiva di sognare un futuro con la maglia bianconera.

A Padova come Del Piero.

Oltre al commento di Maradona ("E' davvero così bravo? Se è così, il Napoli non è più quello di un tempo visto che se lo è fatto sfuggire sotto il naso"), arrivarono anche le parole dello stesso idolo di Vincenzo: "Gli auguro ogni fortuna – dichiarò Del Piero – ma spero che adesso continui a giocare, divertirsi e pensare come un bambino di 10 anni". Da quel siparietto diffuso dal tubo catodico, di acqua sotto i ponti ne è passata molta. Sangiovannese, Giulianova, Potenza, Pro Patria, Virtus Lanciano, Virtus Entella, nel mezzo anche Brescia e Reggina in Serie B, fino al Foggia. Vincenzo Sarno ha vestito diverse maglie, arrivando anche ad indossare quella della Nazionale under 20 di Serie C. Ora riparte da Padova: proprio dalla città che vide crescere il suo idolo Alessandro del Piero.