E' solo una questione di ore e poi Marek Hamsik potrà considerarsi a tutti gli effetti un ex calciatore del Napoli e il neoacquisto più prestigioso del Dalian. L'operazione per il trasferimento del giocatore slovacco in terra cinese è ormai definita nei minimi dettagli, e manca solo l'ufficialità. Il via libera alla partenza di Marekiaro alla volta del Paese orientale si concretizzerà solo dopo la chiusura delle ultime formalità burocratiche, e l'arrivo del bonifico per il club azzurro. E' stato lo stesso Hamsik a spiegare che la sua partenza da Napoli andrà in scena nel giro di 24-48 ore.

Hamsik al Dalian, ecco quando lo slovacco lascerà Napoli

Marek Hamsik è pronto per volare in Cina e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Dalian dove dovrebbe restare, contratto alla mano, per le prossime 3 stagioni. Tutto pronto per il centrocampista che ha le valigie pronte e aspetta solo la chiusura delle ultime formalità burocratiche e l'arrivo del bonifico nella sede del Napoli. Hamsik si è presentato stamane all'esterno della scuola Primaria Defoe di Varcaturo frequentata dai suoi due figli Christian e Lucas. Un'occasione per rispondere alle domande dei tifosi, che hanno chiesto al giocatore i dettagli della sua partenza. "Quando vado via? Domani o dopodomani al massimo", così ha risposto Marekiaro, come riportato da Il mattino, a conferma di una partenza imminente.

Marek Hamsik in partenza per la Cina

D'altronde lo stesso Hamsik aveva confermato la sua prossima partenza già in occasione della festa di compleanno del medico sociale del Napoli De Nicola. Un'occasione anche per divertirsi per l'ultima volta con tutta la squadra, prima di volare alla volta della Cina dove è atteso dal Dalian che a quanto pare sta preparando per lui una presentazione in grande stile. Il club cinese infatti dopo aver tentato di strappare alla Serie A Immobile e Belotti, ha piazzato il colpaccio Hamsik con un'offerta al Napoli da 15 milioni di euro (si attende proprio il bonifico per ufficializzare l'operazione) e una irrinunciabile al giocatore che guadagnerà 9 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni.