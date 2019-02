L’annuncio ufficiale ancora non c’è, ma Marek Hamsik ha già firmato per i Dalian Yifang. Lo slovacco avrebbe messo tutto nero su bianco nella giornata di lunedì. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ lo slovacco nei prossimi giorni volerà in Cina per risolvere alcune questioni burocratiche, poi arriverà l’annuncio ufficiale. Hamsik firmerà un triennale da 9 milioni netti a stagione. Il club di De Laurentiis incasserà 20 milioni di euro.

Le parole di De Laurentiis sulla cessione di Hamsik

A margine della conferenza stampa in cui si è annunciato che il Napoli anche la prossima estate sarà in ritiro a Dimaro, anche il presidente del club partenopeo ha parlato della cessione di Hamsik, pur non ufficializzandola, e ha spiegato i motivi dell’addio:

Marek ci ha chiesto di andare via in un momento nel quale siamo consolidati nel reparto di centrocampo, per questo motivo Ancelotti ha dato il suo benestare. C'è però ancora distanza tra cinesi e napoletani, vedremo cosa succederà. Ad Hamsik ho detto che questa è casa sua e saremo felici di riaccoglierlo se vorrà tornare. E' la nostra storia. Tante volte gli ho detto di no ma ha sempre continuato a fare il suo dovere, è un professionista impeccabile.

Marek Hamsik e il Napoli

Acquistato nel 2007 dal Brescia, quando non aveva nemmeno vent’anni, Hamsik è diventato il simbolo del Napoli. Lo slovacco è diventato il capitano della squadra partenopea con cui ha vinto due volte la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana e soprattutto è diventato il calciatore con più presenze (520) e più gol (121) di sempre con la squadra partenopea. Hamsik ha legato per sempre il suo nome al Napoli e per questo da sabato sera, quando Ancelotti ha annunciato l’addio di Hamsik, che tutti i tifosi del club partenopeo sono davvero dispiaciuti e rammaricati per l’addio di un’autentica bandiera.