Il Mondiale in Russia è ufficialmente cominciato già con tantissimi colpi di scena e dati da segnalare. Dalla conferma dell’immensa classe di Cristiano Ronaldo capace di realizzare 3 gol anche contro la Spagna e dal rigore fallito da Leo Messi, sono davvero tanti gli spunti che fanno da cornice a questo strano e allo stesso tempo interessante Mondiale. Vi abbiamo parlato però tanto anche di altri aspetti come ad esempio la presenza delle tante wags sulle tribune pronte a stupire con look mozzafiato e scatti hot in attesa di vedere i propri mariti e compagni trionfare.

Ma a Russia 2018 non c’è solo da sorprendersi per l’incredibile bellezza di queste sexy ragazze, ma è anche l’occasione per capire quali possano essere i calciatori più apprezzati dalle donne in questa manifestazione. Tra giocatori, allenatori e non solo, il Mondiale infatti ha visto il successo tra le donne anche di tanti protagonisti del prato verde che sono stati classificati come i più belli di Russia 2018. Dai like e dai commenti su Instagram siamo riusciti dunque ad isolarne 5 che hanno attirato maggiormente l’attenzione delle donne che li hanno apprezzati dal punto di vista estetico.

Alisson è anche il ‘numero 1 dei belli’

Non sarà stato per il successo ottenuto in una sola stagione vissuta da protagonista con la maglia della Roma a fargli raggiungere l’apice di questa mini classifica dei belli del Mondiale, ma semplicemente, di Alisson Becker, le donne ne erano già follemente attratte. Assoluto protagonista con i giallorossi, considerato il ‘nuovo Dida’ o il successore di Julio Cesar con il Brasile. Il numero della Selecao, amante della musica e della famiglia, oltre alle sue doti musicali, in campo con parate pazzesche, si sta distinguendo come uno dei calciatori che ha avuto il maggior successo dal punto di vista estetico.

A post shared by Alisson Becker (@alissonbecker) on Mar 19, 2018 at 3:10am PDT

Sono tanti infatti anche i like alle sue foto su Instagram, costantemente commentate non solo da tifosi, ma anche da tifose e appassionati che ne apprezzano il fattore estetico di un calciatore che di certo non passa inosservato per la solarità del viso e i tratti somatici tipici delle più importante passerelle di moda tra Milano e Parigi. Il suo esordio contro la Svizzera, sarà l’occasione per i fans e le fans, di osservarlo più da vicino in Russia e riservare un tifo speciale solo per lui.

Il Beckham di Islanda: ecco Gislason

L’abbiamo visto entrare nella giornata di ieri contro l’Argentina, senza riscaldamento, al posto dell’infortunato Gudmundsson al minuto 63. Lui è Rurik Gislason, centrocampista della Nazionale dell’Islanda che, tra i tanti biondi della squadra allenata dal Ct Hallgrimsson, ha attirato maggiormente l’attenzione di coloro i quali sono più attenti ad osservarlo esteticamente che per le doti in campo in un match complicato come quello giocato e poi pareggiato con merito contro l’Argentina.

A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) on Jun 10, 2018 at 7:40am PDT

Il biondo islandese ha sfoggiato un look estremo ma semplice con un codino alla David Beckham dei tempi d’oro e uno sguardo che ha catturato le migliaia di follower su Instagram. Non è un caso infatti, che proprio come l’ex numero #7 di Manchester United e Real Madrid, Gislason sia stato spesso immortalato in diversi servizi fotografici di moda.

A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) on May 24, 2017 at 12:28am PDT

Un vero e proprio amante della bella vita e del mare che non ha solo il calcio nella sua vita ma anche tanti interessi come la pesca e i viaggi. Uno dei tanti convocati dell’Islanda a farsi notare anche per altri aspetti.

A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) on Dec 22, 2016 at 9:47am PST

Cristiano Ronaldo di certo non poteva mancare

Non è bastato riscrivere ancora una volta la storia dei numeri del calcio e dei record da lui stabiliti a soli 33 anni. Cristiano Ronaldo ha ancora voglia di sorprendere e la sensazione è che dopo l’Europeo 2016 vinto contro la Francia, voglia ripetersi anche in Russia conquistando un Mondiale che vorrebbe dire ciliegina sulla torta ad una carriera da sogno. Non è un caso però, che ad attirare oggi l’attenzione dei tifosi, oltre alla sua ennesima tripletta all’esordio del suo Portogallo con la Spagna, sia anche la sua incredibile condizione fisica, più nello specifico, i suoi muscoli asciutti e una siluette scolpita che ne fa uno dei top player più apprezzati in Russia.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 29, 2018 at 11:01am PDT

Le donne sono pazze di lui, e questo già lo sapevamo. CR7 in fondo non fa nulla per non farsi notare e mettere al centro dell’attenzione. Senza maglietta dopo un gol, sempre impeccabile su Instragram con fisico in bella mostra e assolutamente perfetto dal punto di vista estetico in cui non mostra alcun difetto. Insomma, assolutamente uno dei bellissimi anche a Russia 2018 voglioso di farsi immortalare magari anche con in mano la coppa più importante della sua carriera: quella del Mondiale.

Hervè Renard allenatore Marocco

Ma al Mondiale dei belli non ci sono soltanto i calciatori a distinguersi per bellezza e fisico scolpito nella pietra. Ad attirare donne e uomini infatti, ci sono anche alcuni allenatori che sono stati definiti i più sexy del Mondiale. Da Niko Kovac della Croazia a Euro 2016, si è passati oggi ad osservare più da vicino Hervè Renard, il Ct del Marocco.

Il tecnico francese, 49 anni, 50 da compiere il prossimo 30 settembre, è stato definito il tecnico del Mondiale con il maggiore sex appeal. Dopo la cocente delusione della sconfitta all’esordio contro l’Iran, la magra consolazione per Renard di sentire gli occhi delle bellezze russe su di lui.

A post shared by Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli) on Feb 8, 2015 at 2:28pm PST

Tratti somatici dell’uomo maturo e un fisico che ancora sembra mantenere quella forma e quella fisionomia tipica di un calciatore, fanno di lui il leader dei Ct più belli al Mondiale. Nel 2015, quando era ancora Ct della Costa d’Avorio, fu anche apprezzata da Selvaggia Lucarelli che riservò a Renard un bel post di complimenti su Twitter.

Il silenzioso Nacho non lascia indifferenti

E chiudiamo invece questa speciale top 5 con un altro calciatore che ben presto sarà davvero ancor più protagonista con la Spagna e con il suo Real Madrid. Stiamo parlando del jolly della Spagna Nacho Fernandez. Nato a Madrid nel 1990, oggi gioca come terzino destro dei ‘Blancos’ e della Nazionale allenata prima da Lopetegui (che adesso troverà con lui alle ‘Merengues’) e poi da Hierro. Il suo gol contro il Portogallo, assolutamente stupendo per coordinazione e potenza, conferma le ragioni per cui Zidane lo preferiva spesso ad altri calciatori su quella corsia di destra proprio per la sua capacità di sapersi adattare con intelligenza in qualunque ruolo.

A post shared by Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90) on Aug 7, 2017 at 1:48pm PDT

A Russia 2018 però, l’obiettivo, oltre a quello di portare la Spagna il più in alto possibile, è anche di cercare di scalare la classifica di questa top 5 come protagonista più bello del Mondiale. Anche lui infatti è stato molto apprezzato e il suo gol al Portogallo l’ha reso ancora più famoso agli occhi delle tante donne e uomini che stanno guardando con attenzione il Mondiale anche per apprezzare dal punto di vista estetico i campioni che ve ne fanno parte. Nacho dal canto suo, diviso tra l’amore per sua moglie e i suoi figli, anche su Instagram è molto apprezzato e di certo i like non mancano.