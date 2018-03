"Ringrazio mia moglie per aver sopportato e supportato in questi quindici giorni". Quando Gonzalo Higuain pronuncia la parola fatidica (moglie) ai microfoni di Premium Sport da studio hanno un sussulto: che il Pipita, stracontento per la prestazione in Champions (un gol e un assist che vale come un gol), abbia finalmente portato all'altare la compagna – Lara Weschler – senza che nessuno abbia avuto notizie al riguardo? Non è così… è lo stesso argentino che s'affretta a smentire sé stesso per il lapsus e se la cava con una battuta.

No, no… state buoni. Come si dice da voi in Italia è la mia fidanzata – ha aggiunto sorridendo -. In Argentina diciamo ‘mia moglie' perché presto diventerò papà e sono molto felice.

Gossip a parte è stata una partita difficilissima sia sotto il profilo agonistico, sia tattico sia soprattutto dal punto di vista delle risorse mentali. Trovarsi in svantaggio a Wembley nel primo tempo dopo aver recriminato per un rigore solare non concesso dall'arbitro polacco poteva essere una mazzata tremenda per qualunque altra squadra. Ma la Juventus non è una squadra qualunque, sicché l'esperienza, la consapevolezza, la maturità acquisite in questi anni (imparando dalle delusioni clamorose) hanno fatto la differenza nel momento più duro.

Allegri ci ha messo del suo – come sempre – lanciando nella mischia Asamoah e Lichtsteiner, poi ci hanno pensato i due argentini a risolvere l'incontro. Prima ha segnato il Pipita con un guizzo tipico del centravanti d'area quindi è toccato a Dybala (servito dal connazionale con un lancio in profondità) siglare il raddoppio, la rete valsa la qualificazione ai quarti di Champions.