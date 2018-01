Forse un semplice epic fail come tanti ne capitano su internet e sui social network dove i giocatori oramai non hanno più freni e pubblicano qualsiasi cosa: foto, video, lunghissimi post. E anche qualche errore che gli attenti follower non perdonano mai. Come è accaduto all'argentino della Juventus, Gonzalo Higuain che ha postato una foto in cui è impegnato in una partita di footvolley. Peccato che nel raccontare con chi sta trascorrendo il periodo di meritato risposo, scappa anche un "mia moglie". E il web si è ovviamente scatenato.

Gonzalo Higuain si è sposato? Domanda lecita, perché a leggere il suo ultimo post sembrerebbe di sì: "Sfruttando questi piacevoli momenti con la famiglia, gli amici e mia moglie". Peccato che il Pipita ad oggi risulti non sposato e questa ‘moglie' è il risultato di un errore evidente da parte del giocatore nel postare la fotografia.

L'attaccante argentino della Juventus si trova in Argentina per le vacanze e ha postato un video mentre gioca a footvolley scrivendo quest'ultimo termine che ha scatenato i social, dove sono rimbalzate sempre più insistenti le voci che il Pipita si fosse sposato in gran segreto con la sua bellissima fidanzata, Lara Wechsler.

Una "rivelazione' che non è tale perché l'unica certezza è che Gonzalo in primavera diventerà papà, proprio della splendida Lara. Il resto è il frutto di fantasie dei follower e di chi è sempre a caccia del gossip a tutti i costi. Certo, un errore del genere si offre a speculazioni anche se il termine originale ‘senora' non è poi semplicemente riconducibile all'italiano ‘moglie', mentre nello specifico caso è inteso come ‘signora', un appellativo per dar risalto alla stessa Lara.

Higuain è sempre stato molto riservato sulla sua vita fuori dal campo, dando pochissimi spunti ai giornali scandalistici o semplicemente rosa. Nelle scorse settimane, si era diffusa l'indiscrezione sulla dolce attesa della storica compagna che dovrebbe rendere padre per la prima volta Gonzalo in primavera, notizia confermata. Quella del matrimonio evidentemente no.