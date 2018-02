Cuneese, alto, slanciato, dotato di buona tecnica, fisicità ma anche di grinta, voglia e capacità di far gol. Di chi stiamo parlando? Dell’ennesimo talento ‘made in Juventus' pronto a crescere e a esplodere nei prossimi mesi. Un giovane prospetto di cui sentiremo parlare a lungo e che potrebbe percorrere le orme di tanti altri campioni bianconeri nati, cresciuti e invecchiati con la compagine più amata e titolata d’Italia. Ecco, dalle origini alla recente panchina in Champions alla bellissima compagna Linda, la storia dell’ottimo Simone Muratore.

La convocazione in Champions dopo due seri infortuni.

I gol di Kane ed Eriksen mettono in serio pericolo la Juventus in vista del passaggio del turno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Una serata amara, deludente che però, sicuramente, non verrà mai dimenticata dal baby Simone Muratore che, proprio martedì sera all’Allianz Stadium, ha assaggiato per la prima volta la panchina bianconera in un contesto continentale, e provato i brividi dell’inno di Tony Britten. Insomma, per lui, un trionfo.

in foto: la scheda di Simone Muratore (Transfermarkt.it)

Originario di Villafalletto, cresciuto nel settore giovanile del Saluzzo, è approdato nel vivaio bianconero nel 2011 dove si forma fino a diventare un pilastro della ‘cantera’ della ‘Vecchia Signora’ e dove diventa, addirittura, capitano della Primavera juventina oltre che un centrocampista centrale bravissimo ad adattarsi anche come difensore. Un percorso netto, non privo di ostacoli che convince Allegri a convocarlo proprio in occasione della sfida agli Spurs. Una bella soddisfazione per il 19enne specie dopo un periodo difficile in cui Muratore si è dovuto sottoporre a ben due operazioni, dopo la rottura del legamento crociato, avvenuta nel 2015 in una partita contro il Borussia Monchengladbach, e lo stiramento sempre al legamento crociato rimediato nel finale della passata stagione. Il calcio dà, il calcio toglie.

A post shared by ❤SIMONE MURATORE❤ (@teammuratore) on Feb 13, 2018 at 2:54pm PST

Il calcio e l’amore per la sua Linda.

La notizia della convocazione di Simone per la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham ha sorpreso tutti, in primis lo stesso Muratore. Calciatore, come detto, leader della Primavera e che, come i tanti campioni del nostro calcio, ha, al suo fianco, una donna che fa sempre il tifo per lui e non lo abbandona mai. Già, perché a gioire per questo grosso regalo di Allegri al giovane Simone è anche la sua fidanzata, la diciottenne Linda D'Agostaro.

A post shared by Linda. 👑 (@linda_dagostaro) on Nov 23, 2017 at 12:07pm PST

La ragazza, anche lei di Cuneo come il baby centrocampista bianconero non ha saputo trattenere l’emozione. Martedì, infatti, commentando l’avvenuta convocazione del suo Simone ha dedicato al compagno una Instagram story: "Orgogliosa di te, sempre. Ti amo. Buona fortuna amore mio, sei il mio campione".

Corsa, lotta e sacrificio: il sogno di ogni allenatore.

Ma che tipo di giocatore è Simone Muratore? Il classe ‘98 è un mediano, un centrocampista fisico, di sostanza, dotato di una spiccata intelligenza tattica, con ottimi tempi di inserimento ed un discreto tiro dalla distanza. Il ragazzo di Villafalletto è serio, maturo e responsabile. Può giocare anche come difensore centrale, anche se il ruolo a lui più congeniale è quello di frangiflutti davanti alla difesa. Non è un calciatore spettacolare di cui potersi facilmente innamorare per estro e colpi di genio ma è prezioso come ago della bilancia, uomo equilibrio, agendo dietro le quinte, collezionando tanto lavoro sporco e macinando chilometri su chilomerti. Insomma, il sogno di ogni allenatore e di ogni compagno di squadra.

in foto: il rendimento in carriera del ragazzo (Transfermarkt.it)

Veterano bianconero alla seconda “chiamata” di Allegri.

Il giovane cuneese è uno dei veterani della Juventus Primavera, tant’è che in assenza dell’altro bianconero di lungo corso, Luca Clemenza, è lui ad indossare la fascia di capitano della formazione di Alessandro Dal Canto. Per lui ad oggi, tra campionato e coppe sono 73 le gare disputate con la maglia dell’Under 19 del club torinese condite da 10 gol e 2 assist. E adesso vanta pure due convocazioni in prima squadra. Difatti, quella con il Tottenham è la seconda “chiamata” di Massimiliano Allegri che lo aveva portato in panchina, anche in un’altra occasione senza però farlo esordire, ci riferiamo alla gara dei quarti di finale della scorsa edizione della Coppa Italia contro il Milan.

in foto: l’evoluzione del valore di mercato del ragazzo (Transfermarkt.it)

Valore di mercato stabile, Muratore granitico anche sul mercato.

Il giovane centrocampista della Juventus rappresenta un investimento importante per la sua squadra ed infatti, per lui, per il prossimo anno, si parla già di un prestito in qualche compagine di Serie B proprio per cercare di fargli accumulare esperienza, farlo crescere, maturare per poi riportarlo alla base. Un investimento, un prospetto su cui punta tutto lo staff tecnico convinto di poter trovare, in Muratore, un calciatore bravo, affidabile e longevo. Insomma, un potenziale craque.

in foto: il paragone del suo valore di mercato con i calciatori di tutto il mondo (Transfermarkt.it)

E pure le valutazioni di mercato dei portali online di riferimento sono d’accordo con Transfermarkt che ne fa il 41esimo prodotto giovanile più ‘ricco’ dell’intero torneo Primavera nonché il quinto progetto tecnico dell’intera rosa a disposizione del tecnico Dal Canto. Una vera e propria investitura per un ragazzo da 150mila euro e di altrettante speranze.