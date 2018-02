Domani si giocherà il derby di Serie A tra Torino e Juventus, uno dei più attesi degli ultimi anni con i bianconeri che proveranno a vincere l’ennesima partita consecutiva e con i granata che invece vogliono fare risultato nella stracittadina e vogliono proseguire la serie utile di Mazzarri, che ha dato equilibrio e risultato. Ma oggi si è giocato un altro derby della Mole, quello del campionato Primavera che è stato vinto di misura dai giovani bianconeri. La vittoria è arrivata quasi allo scadere, ma è stata macchiata da un bruttissimo gesto di Leandro Fernandes, che ha offeso la tifoseria granata con un brutto gesto.

Gol di Jakupovic e gestaccio di Leandro Fernandes

Il derby di ritorno tra Torino e Juventus si gioca al Filadelfia, la partita è dura, accesa, sugli spalti si vive con grande passione. I bianconeri, guidati da Dal Canto, trovano l’1-0 proprio nel finale. Il portiere granata non riesce a trattenere una conclusione e all’89’ arriva la zampata di Jaukupovic che quando va sotto la curva granata mostra il segno delle orecchie, imitando Higuain, che ha fatto così quando ha fatto gol al San Paolo in questo campionato. I compagni hanno abbracciato il man of the match, tra essi anche Leandro Fernandes, che oltre a festeggiare il gol ha esagerato e ha alzato il dito medio verso la tifoseria granata. Un gesto sbagliato e sgradevole.

Polemiche in campo e sui social

Le tribune, che erano piene e calde come si giocasse il derby dei grandi, va da sé, si sono rapidamente infuocate. Tifosi inviperiti contestavano i baby juventini e gli sfottò sono proseguiti anche quando l’incontro è terminato. Sui social le polemiche sono continuate, in tantissimi hanno stigmatizzato il gesto di Leandro Fernandes, che probabilmente verrà anche punito dalla Juventus, che sicuramente non farà passare inosservato un brutto gesto.