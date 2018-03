Non sono solo i tifosi nerazzurri a sperare che la squadra di Spalletti riesca a centrare l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Anche in Turchia c'è infatti chi incrocia le dita affinché l'Inter possa raggiungere quello che è il principale obiettivo stagionale, che permetterebbe a Icardi e compagni di ritrovare l'Europa che conta. Si tratta del Galatasaray, che con la formazione milanese qualificata alla Champions League incasserebbe proprio dai nerazzurri un bonus legato all'operazione di acquisto di Felipe Melo del 2015.

Perché il Galatasaray incasserebbe 500mila euro dall'Inter in caso di qualificazione Champions

Dunque tutto dipende dall'affare Felipe Melo. Il centrocampista brasiliano nel 2015 ha lasciato i giallorossi per trasferirsi in Italia alla corte dell'Inter Un affare da 3.7 milioni di euro, più 500mila bonus per i giallorossi da incassare ogni volta in cui per prossimi 3 anni si qualificheranno alla Champions. Ecco allora che, nel caso in cui la squadra nerazzurra, dovesse terminare il campionato tra le prime 4 della Serie A e qualificarsi al massimo torneo continentale, a giovarne sarebbero anche i turchi che riceverebbero mezzo milione di euro.

Inter, senza Champions potrebbe essere rivoluzione

Quello che è certo è che l'Inter farà il possibile per qualificarsi alla prossima Champions. Un risultato fondamentale per la prossima stagione da tutti i punti di vista. Innanzitutto da quello economico, con i nerazzurri che incasseranno un discreto tesoretto (ancora da stabilire) che permetterà loro di pianificare meglio il futuro sia in chiave mercato, sia in ottica Fair Play Finanziario. Senza dimenticare che la possibilità di disputare la prossima competizione potrebbe essere un incentivo alla permanenza di alcuni big, primo tra tutti Mauro Icardi.

Che fine ha fatto Felipe Melo

Il brasiliano nel gennaio 2017 ha lasciato l'Inter per tornare in patria e vestire la casacca del Palmeiras. Dopo un buon avvio di esperienza in biancoverde, l'ex di Fiorentina, Juve e Inter non è riuscito a confermarsi su alti livelli rendendosi protagonista delle solite intemperanze caratteriali, che hanno spinto il club a valutare anche la possibilità di un addio anticipato. Poche presenze e molte polemiche intorno al brasiliano, in quella che potrebbe essere una delle ultime esperienze della sua carriera.