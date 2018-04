Tra i più felici per la vittoria del Liverpool in casa del Manchester City nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions c'era anche Theo Griezmann. Questa volta però il fratello Antoine, stella dell'Atletico Madrid e accostato più volte in passato alla Premier League però non c'entra nulla. La gioia del giovane Theo è legata ad una curiosa scommessa vinta, che gli ha permesso di incassare in un colpo solo 1058.40 euro.

La scommessa di Griezmann sulla vittoria del Liverpool in casa del City

E' stato proprio il 21enne a rivelare il tutto sul suo seguitissimo profilo Twitter. Griezmann junior infatti ha postato uno screenshot del tagliando della scommessa con tanto di cifra incassata, ovvero 1058.40 euro. Il ragazzo ha puntato sulla vittoria (tutt'altro che scontata nonostante il 3-0 di Anfield dell'andata) della squadra di Klopp in casa del Manchester City nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Quanto ha puntato Theo Griezmann

In molti hanno chiesto ulteriori particolari sulla scommessa di Theo Griezmann. Quest'ultimo tra i commenti ha rivelato che il 2 del Liverpool nel match contro il City era quotato 6.30. Ecco allora che, calcolatrice alla mano, si può risalire all'importo giocato dal ragazzo. Per vincere 1058.40 euro, il fratello del bomber dell'Atletico Madrid ha scommesso 168 euro. Una giocata azzardata ma vincente che inevitabilmente ha conquistato la rete, al pari di quella del fortunato scommettitore che ha puntato per errore sulla Roma nell'altra partita, vincendo 52mila euro.

Chi è Theo Griezmann e perché è diventato famoso

Ma Theo Griezmann è molto seguito sui social anche per questioni legate al mercato. Il 21enne che si assomiglia e non poco al più celebre fratello, in passato si è reso protagonista di alcuni post con tanto di foto dell'Old Trafford che hanno sollevato un polverone relativo alla possibilità di un trasferimento imminente del calciatore dall'Atletico ai Red Devils. Voci tutt'altro che campate in aria per il bomber che alla fine però ha scelto di rimanere a Madrid.