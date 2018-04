Il successo della Roma contro il Barcellona ha reso felici centinaia di tifosi giallorossi. Non solo quelli accorsi all'Olimpico, esaurito per l'occasione, ma anche gli appassionati che hanno seguito da casa in televisione il meraviglioso successo contro Messi e compagni che è valso la semifinale di Champions League. Un traguardo insperato dopo il 4-1 del Camp Nou ma che la squadra di Di Francesco è riuscita a guadagnarsi sul campo.

Tra i tanti che hanno gioito c'è anche chi sperava che la Roma perdesse. In particolare, uno scommettitore – ancora sconosciuto – che ha puntato fortissimo sulla sconfitta dei giallorossi. Peccato che – senza accorgersene – ha sbagliato la puntata mettendo l'intera somma sull'1, ovvero la vittoria della Roma. Uno sbaglio che è stato ben ripagato visto che i mille dollari giocati al 90′ si sono trasformati in oltre 52 mila.

L'agenzia di scommesse JustBet, con sede in Giamaica, ha svelato il divertente siparietto: il giocatore ha scommesso pensando di aver inserito una giocata che favoriva Messi e compagni. Accortosi dell'errore ha provato a rimediare chiedendo l'annullamento della giocata. Ma era fuori tempo massimo e l'agenzia non ha accolto la correzione.

Alla fine, però, la rabbia si è trasformata sicuramente in felicità: la giocata sbagliata si è rivelata vincente, grazie a Dzeko, De Rossi e Manolas che hanno contribuito a far vincere la Roma. Così, i mille dollari si sono trasformati in un'ora e mezza in 52 mila dollari, quasi 42 mila euro. Una svista che è stata ripagata nel migliore dei modi.

La quota iniziale della Roma non era per nulla bassa: tutti i bokkmakers avevano inserito in lavagna il Barcellona come indiscusso favorito. I bluagrana veleggiavano tra l'1.45 e l'1.60 in apertura. Sia il pareggio che il successo interno dei giallorossi pagavano non meno di 4.50 volte la posta in gioco.