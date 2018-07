E' stato uno dei protagonisti dei Mondiali 2018, non in campo ma sugli spalti dove si è reso protagonista di veri e propri show. Diego Armando Maradona alla fine ha avuto ragione con le sue perplessità in tempi non sospetti sull'Argentina e su Sampaoli, resisi protagonisti di un torneo iridato molto deludente culminato nell'eliminazione agli ottavi contro la Francia. Con l'Albiceleste fuori dai giochi, chi vincerà Russia 2018? Diego Maradona non ha dubbi e stupisce tutti.

Il Brasile vincerà i Mondiali 2018, Maradona non ha dubbi

Di Mondiali Diego Armando Maradona se ne intende e ora con l'Argentina fuori dai giochi è lecito chiedergli un parere su chi potrà vincere la Coppa del Mondo. In occasione della trasmissione televisiva ‘De la Mano del Diez' sul canale tv venezuelano Telesur, il Pibe de Oro ha sorpreso tutti: per Maradona a trionfare a Russia 2018 saranno gli acerrimi rivali del Brasile. Poche parole ma significative per Dieguito: "Brasile-Messico mi ha divertito. Ho visto una Seleçao molto solida che si avvia a vincere il mondiale".

Perché il Brasile vincerà Russia 2018 per Maradona

Il dualismo con Pelé e la storica acredine tra argentini e brasiliani ha lasciato il posto all'obiettività per Diego Armando Maradona. Per l'ex numero 10 la Seleçao ha grandissime chance per vincere i Mondiali anche grazie alle qualità dell'allenatore Tite capace di mettere in campo una formazione molto convincente: "Mi piace molto Tite come allenatore perché sa mettere bene la squadra in campo. Gli attaccanti brasiliani e i 4 dietro sono una forza: sanno giocare la palla, fraseggiare, attaccare tutti assieme".

Il tabellone del Brasile verso la finale dei Mondiali 2018

Di certo il Brasile ha tutte le carte in regola per vincere i Mondiali 2018. La squadra di Tite ha inanellato risultati convincenti con prestazioni in crescendo, culminate nel successo contro il Messico. Ora Neymar e compagni dovranno vedersela però con il tutt’altro che facile ostacolo rappresentato dal Belgio ai quarti di finale. In caso di vittoria la Seleçao affronterà in semifinale la vincente di Francia-Uruguay, in attesa di vedere cosa accade nell’altra parte del tabellone.