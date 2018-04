Quello che farà Gigi Buffon al termine del campionato, è ancora un grande punto interrogativo per molti. Nonostante il presunto accordo tra il portiere e Andrea Agnelli (ritiro dall'attività agnostica e ruolo dirigenziale nella Juventus), il 40enne numero uno bianconero pare ancora indeciso sul da farsi. In attesa della sua decisione, hanno già cominciato a circolare diverse indiscrezioni sul suo futuro. Una di queste porterebbe Buffon addirittura in Argentina.

A confermare l'interesse per il portiere juventino, è infatti entrato in scena Guillermo Schelotto: 44enne allenatore argentino, ex tecnico del Palermo e oggi alla guida del Boca Juniors. "E' vero, siamo interessati a Buffon – ha rivelato a "Radio Continental" – Il presidente Angelici lo ha contattato e ha provato ad avviare una trattativa. Lo ha chiamato per chiedergli la sua disponibilità, ma abbiamo concordato insieme di riparlarne a fine maggio, dopo la fine del campionato".

Il consiglio di Tevez

La notizia di un interessamento dello storico club argentino era già circolata alcuni giorni fa. Il quotidiano "Ole" aveva rilanciato per primo la clamorosa indiscrezione di mercato, spiegando quanto fosse stato importante il consiglio di Carlitos Tevez. L'ex compagno di Buffon, aveva infatti parlato con il presidente del Boca Juniors spiegandogli la situazione del bianconero e invitandolo a chiamare il diretto interessato.

Una strategia di mercato, smentita dal procuratore del portiere Silvano Martina ("Non abbiamo raggiunto alcun tipo di accordo con il Boca"), che secondo i piani della società di Buenos Aires dovrebbe aiutare la squadra a conquistare la Copa Libertadores. L'esperienza e la bravura di Buffon, secondo Angelici, potrebbero infatti aiutare la squadra già nella prima fase a eliminazione diretta che partirà il prossimo 7 agosto.