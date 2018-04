Il nome di Buffon è finito in prima pagina su diversi quotidiani argentini. Il motivo non è legato all'ormai famoso sfogo post Real Madrid-Juventus che ha diviso l'opinione pubblica, ma ad una pazza prospettiva di calciomercato. Il Boca Juniors infatti vorrebbe sondare il terreno con l'estremo difensore bianconero per provare a convincerlo a trasferirsi in Argentina e vivere un'ultima esperienza professionale con la maglia degli xeneizes. A sponsorizzare il tutto una vecchia conoscenza di Gigi, ovvero quel Tevez con il quale ha condiviso gioie e successi in bianconero.

Dall'Argentina, il Boca Juniors vuole Buffon

In Argentina non hanno dubbi sulla volontà del Boca Juniors, la prestigiosa società di Buenos Aires. Secondo quanto riportato anche da Radio Continental, il club argentino vuole fare un tentativo per Gigi Buffon a fine stagione. L'obiettivo è quello di portare la grande gloria bianconera alla Bombonera a fine stagione quando il suo contratto con la Juventus andrà in scadenza. In questo modo il Boca oltre a Rossi potrebbe contare sull'esperienza e il carisma di Buffon per il secondo semestre del 2018, e anche per le gare in Copa Libertadores, ovvero l'equivalente sudamericano di quella Champions che sembra essere stregata per Gigi.

Tevez chiama Buffon al Boca Juniors

Dietro questa clamorosa ipotesi di mercato ci sarebbe uno dei giocatori simbolo del Boca Juniors ovvero Carlos Tevez. Quest'ultimo tornato alla base dopo la ricchissima esperienza cinese, vorrebbe provare a portare il suo ex compagno alla Juventus in Argentina. I due hanno condiviso in bianconero le stagioni dal 2013 al 2015, con tanto di finale di Champions League persa contro il Barcellona.

Cosa farà Buffon a fine stagione, il ritiro è dietro l'angolo

Tra il dire e il fare però c'è la volontà del diretto interessato. Gigi Buffon nelle prossime settimane deciderà il suo futuro, che al momento sembra essere segnato. Difficilmente infatti l'estremo difensore deciderà di proseguire la sua avventura in bianconero e nel mondo del calcio. Se la Juve avesse vinto la Champions, le possibilità di continuare per un'altra stagione sarebbero state molto alte, con la voglia di disputare il Mondiale per club. Le ultime sue dichiarazioni post Real ("Il dispiacere più grande di smettere di giocare è di lasciare questi ragazzi però la vita va avanti. Spero di aver trasmesso qualcosa e che ne facciano tesoro") non sembrano però lasciare molti margini di discussione. Il Boca Juniors però ci proverà comunque. D'altronde tentar non nuoce.