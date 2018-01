Era arrivato in Italia nell'estate del 2016, tra l'entusiasmo generale e dopo un investimento importante dell'Inter, se n'è andato dodici mesi più tardi senza nessun rimpianto e senza nessun tifoso ad accompagnarlo all'aeroporto. Gabriel Barbosa Almeida è passato come una meteora su San Siro e sul nostro campionato, senza lasciar traccia e totalizzando la miseria di 10 presenze e un solo gol.

Dopo aver deluso anche in Portogallo, con la maglia del Benfica, il brasiliano è stato il giocatore più votato dai lettori del sito "Calciobidoni.it" che hanno visto in lui il bidone dell'anno appena passato. Per l'ex attaccante del Santos c'è stato infatti un plebiscito: oltre il 50% dei voti. Preferenze che gli hanno permesso di staccare l'attaccante Juan Iturbe e e il difensore Thomas Vermaelen.

Pjaca è il bidone "jolly"

A ridosso del podio, nella classifica dedicata al flop straniero dell’anno, hanno trovato spazio anche due giocatori che ben conoscono i tifosi di Milano. In quarta posizione è stato infatti votato l'ex milanista Carlos Bacca, mentre al quinto Joao Mario: croce e delizia del popolo nerazzurro. A completare la "top ten" del 2017, i vari Maksimovic (Napoli), Banega (Inter), Paletta (Milan), Posavec (Palermo) e Murillo (Inter). Sul podio della classifica "Calciobidone Jolly 2017", è invece finito Marko Pjaca: l'attaccante della Juventus, appena prestato allo Schalke 04.

La vittoria di Gabigol, che ha preso il testimone da Geoffrey Kondogbia (vincitore dell'edizione 2016), ha confermato l'assoluto dominio dell'Inter in questa speciale graduatoria. Prima del francese e del brasiliano, i nerazzurri sul podio, nelle recenti edizioni, erano stati Quaresma (2009 e 2010), Forlan (2012) e Belfodil (2014).