Che fine ha fatto Gabriel Barbosa? Una domanda che oramai è finita anch'essa nel dimenticatoio dei tifosi di calcio. Nessuno più si pone il problema, anzi. Soprattutto i tifosi interisti hanno rimosso il giocatore brasiliano arrivato due estati fa tra clamori e promesse da campione e poi rivelatosi un acquisto sbagliato, più che modesto, incapace di incidere e lasciare proprie tracce nel suo passaggio milanese. Colpa sua, di certo, perché anche laddove l'Inter ha provato le ultime carte dandolo in prestito, Gabigol ha puntualmente fallito. Tanto che oggi anche in Portogallo non vogliono più avere a che fare con lui, autorizzandolo a non allenarsi per cercare un nuovo club dove andare. Entro gennaio.

Il Fenomeno e la sua antitesi.

Una storia finita con l'Inter qualche mese dal suo arrivo in nerazzurro. Idolatrato da stampa, opinione pubblica e tifosi, Gabriel Barbosa non è mai piaciuto ai tecnici che lo hanno dovuto allenare. Un colpo di mercato che aveva richiamato illustri predecessori, in primis quel Ronaldo da Lima, il Fenomeno. Accostamento tra i più sbagliati della storia del calcio. Perché con Ronnie, Gabigol ha avuto solamente due elementi in comune: essere brasiliano ed esordire con il Bologna. Il resto, tutto il resto, non ha nulla a che vedere con Ronaldo.

Il fallimento all'Inter.

Così, all'Inter è stato un calvario. Per tutti, non solo per un giovane giocatore in rampa di lancio ma sempre con il serbatoio vuoto e qualche problema di assetto che ha sempre rimandato la partenza per le stelle. Fino a stancare un po' tutti, persino quei tifosi che lo hanno coccolato, esaltato, atteso. De Boer, Mancini, Pioli: tutti hanno gettato la spugna davanti ad un brasiliano bravo in allenamento a fare il giocoliere ma totalmente avulso dal progetto tecnico. Così, la girandola dei prestiti ipotizzati, e l'unico concretizzato: il Benfica.

Anche al Benfica solamente delusioni.

Una rinascita fallita perché ad oggi si vocifera anche in Portogallo che Gabigol è un elemento inutile per il bene della squadra. I Dragones sono pronti a farne a meno tanto che da mesi fra Gabigol ed il Benfica è calato il gelo: soli 155 minuti di campo, il resto è stata solo tribuna o panchina. L’attaccante di proprietà dell’Inter non ha mai trovato spazio nemmeno nel club portoghese, e ormai sta cercando un nuovo club da dove ripartire, trovando riscontri ed interesse soprattutto nell’amato Brasile, con il Santos in prima fila.

L'unica soluzione: tornare in Brasile.

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, il giovane Barbosa è arrivato al punto di non ritorno scaricato anche dai tifosi del Benfica. Oggi infatti la società lo ha dispensato ufficialmente dal tornare al lavoro con i compagni, e lo ha autorizzato a cercarsi una nuova squadra. Segnale inequivocabile che al Benfica non ci sia più posto per lui. L'alternativa è trovarsi un nuovo club in vista di gennaio o restare al palo fino a giugno, aggravando una situazione oramai già da tempo compromessa.