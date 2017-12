Fifa 18 spopola per il realismo delle grafiche e perché avere in pugno Cristiano Ronaldo, facendo gol ed esultando alla sua maniera, ti regala una scarica di adrenalina nei duelli in Rete oppure nei tornei con gli amici. Poi c'è chi ama misurare la propria abilità puntando tutto sull'analisi prima di effettuare una scelta e allora capita che – in questo periodo di feste natalizie – la sfida si sposti dal rettangolo verde alle tabelle di rendimento, ai grafici che scandiscono la scheda calciatori. Football Manager, il gioco gestionale che ha preso piede tra gli appassionati per il realismo delle sue valutazioni, ha individuato quei giocatori di proprietà dei club italiani che hanno il potenziale più alto.

Dalla quota 87 di Donnarumma del Milan all'83 di Bentancur della Juventus, non mancano le sorprese in questa sorta di top 11 molto speciale. Nel novero c'è anche il calciatore del Napoli, Diawara.

La lista dei giocatori più forti in prospettiva.

Gianluigi Donnarumma (Milan) 87; Rodrigo Bentancur (Juventus) 83; Alessandro Plizzari (Ternana/Milan) 83; Franck Kessié (Milan) 84; Moise Kean (Juventus/Verona) 87; Patrick Cutrone (Milan) 87; Pietro Pellegri (Genoa) 87; Felice D'Amico (Inter) 85; Edoardo Vergani (Inter) 83; Gabriel Barbosa (Benfica/Inter) 84; Amadou Diawara (Napoli) 84.

Il caso Gabigol, un flop di alto potenziale.

Quando a Milano, sponda nerazzurra, sentono parlare di Gabigol aumenta il rammarico per aver sprecato tanti soldi: circa 30 milioni di euro, è questa la somma investita dall'Inter per prelevare il talento dal Santos e portarlo in Europa (contratto fino al 2021). Di lui, eccezion fatta per un gol al Bologna, s'è sentito parlare più per i mal di pancia perché non giocava e per le proteste del padre che per le prodezze. Spedito in prestito al Benfica il risultato non è stato migliore: in Portogallo non vedono l'ora di rimandarlo al mittente. Eppure per Football manager ha un elevato potenziale

Golden boy interisti: D'Amico e Vergani.

Se Gabigol è un bidone di mercato, l'Inter può consolarsi con due talenti del proprio settore giovanile che Football Manager individua quali calciatori dal grande futuro: il primo è Felice D'Amico, 17enne ala sinistra che ha giocato 58 gare e segnato 29 gol nel torneo Under 17 – C; il secondo è Edoardo Vergani, 16 anni e un fisico da corazziere (è alto 186 cm), punta centrale che in 12 match giocati con l'Under 17 – B ha realizzato 9 reti.

Il Milan si consola coi baby.

A 18 anni e considerata l'esposizione mediatica, Donnarumma non è certo un baby. Anzi, il portiere del Milan è cresciuto in fretta in questi ultimi mesi, forse anche troppo rispetto a quanto le sue spalle possano già sopportare. Tra i rossoneri indicati da Football manager ci sono anche Plizzari (portiere del settore giovanile in prestito alla Ternana), Cutrone (attaccante che ha soffiato il posto ad André Silva) e il mediano ivoriano, Kessié.