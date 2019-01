Il futuro di José Mourinho continua a far discutere. Il tecnico portoghese, rimasto a piedi dopo l'esonero dal Manchester United, è infatti nel mirino di diverse società: tutte pronte ad accontentarlo, pur di vederlo sulla propria panchina. Tra queste c'è anche il Benfica: club che lo "Special One" ha già allenato senza grandi successi per un breve periodo nel 2000 al posto dell'esonerato Jupp Heynckes, prima delle sue dimissioni dopo sole 9 giornate di campionato a causa del cambio di presidenza.

Nonostante la sua recente chiusura ad un clamoroso ritorno a Lisbona, la dirigenza del Benfica continua però a mandare messaggi d'amore all'ex allenatore dello United: "E chi non vorrebbe Mourinho in panchina? A tutti piacerebbe averlo – ha dichiarato il presidente Luis Filipe Vieira ai microfoni del portale portoghese SIC – Conosco José, sono suo amico ma non ho parlato con lui. Nel momento in cui ci dovesse dire di sì lo prenderemmo domani mattina".

I bookmaker quotano Mourinho al Real Madrid

"I soldi non sarebbero un problema – ha aggiunto il patron del club lusitano – Anche perchè nel momento in cui arrivasse Mourinho anzichè avere 27 giocatori ne potremmo tenere 21 o 22". Per il Benfica sarebbe dunque un sogno rivedere il tecnico in panchina dopo 19 anni dalla sua prima esperienza. Un desiderio che però coinvolge anche lo stesso Florentino Perez: per nulla contento della situazione che si è creata a Madrid dopo l'addio a Lopetegui.

Il cammino deludente di Santiago Solari al Real, sta infatti tenendo banco tra i bookmaker inglesi. Secondo quanto riporta il tabloid Daily Mail, il cambio in panchina tra l'argentino e il portoghese potrebbe arrivare addirittura entro la mezzanotte tra domenica e lunedì di questa settimana: un'eventualità che le agenzie di scommesse hanno già quotato a 2,5.