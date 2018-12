Ousmane Dembélé sta finalmente iniziando a carburare nel Barcellona, e lo splendido gol segnato al Tottenham ne è la conferma. Se in campo il gioiellino francese acquistato dal club catalano per dimenticare Neymar, sta sfoderando prestazioni sempre più positive, i problemi iniziano lontano dal terreno di gioco. Stile di vita che non si addice ad un atleta professionista, e continui ritardi in allenamento con l'ultimo, di due ore, che gli è costato 100mila euro di multa. Il Barcellona però oltre a sanzionare Dembélé ha studiato per lui misure speciali per impedire il riproporsi di queste situazioni.

Il Barcellona stanco dei ritardi di Dembélé, le multe non bastano

L'ennesimo ritardo di addirittura 2 ore in un allenamento, ha fatto infuriare il tecnico blaugrana Valverde. La società ha però deciso di punire Dembélé, "solo" con una multa: 100mila euro (che potrebbero diventare il doppio o il triplo in caso di nuovi ritardi) e nessuna sospensione per il classe 1997. Non si è voluto infatti correre il rischio di un provvedimento controproducente per un calciatore che si sta ben disimpegnando con la maglia della squadra catalana. D'altronde la cifra di 100mila euro, per lui che guadagna ben 9 milioni di euro all'anno è poca cosa.

Barcellona, nuove regole per Dembélé che non dovrà mai spegnere il telefono di notte

Ma oltre alla multa, come evidenziato da Marca, i vertici del Barcellona con lo staff tecnico hanno adottato una serie di misure per evitare il riproporsi di certe situazioni. Una sorta di codice che Dembélé dovrà rispettare. I guai del giocatore nascono dal suo stile di vita particolare, e dalle nottate alle prese con interminabili partite ai videogame e alla tv, con la passione per le serie televisive. Adesso però per l'esterno offensivo francese la musica dovrà cambiare: tanto per iniziare non dovrà mai spegnere il cellulare di notte, e dovrà sempre averlo a portata di mano.

Il Barça telefonerà ogni mattina a Dembélé per ricordargli gli allenamenti

Il motivo di questa decisione? Le telefonate costanti del Barcellona che vorrà rendersi conto di dove si trova Dembélé in ogni momento. In particolare un membro dello staff tecnico telefonerà al giocatore francese ogni mattina, in ampio anticipo rispetto agli allenamenti, in modo tale da ricordargli la puntualità. Una situazione curiosa ma che si spera risulti efficace per un ragazzo che, secondo i blaugrana, con uno stile di vita più corretto potrebbe giocare ancora meglio